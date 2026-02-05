Confirmado: estos conductores están exentos de hacer la VTV en febrero 2026

Algunos no deberán cumplir con la inspección este mes. Conocer las excepciones ayuda a evitar sanciones y demoras.

El objetivo de la VTV es constatar el correcto estado de los autos y motos que circulan por calles y rutas.

La Verificación Técnica Vehicular continúa siendo un requisito central para garantizar la seguridad vial en todo el país, pero no todos los conductores deberán cumplirla en febrero de 2026. La normativa vigente establece una serie de excepciones que alcanzan a determinados vehículos y grupos específicos de personas.

Sin embargo, el sistema contempla plazos diferenciados y beneficios especiales que buscan contemplar situaciones particulares.

En ese marco, conocer quiénes están exceptuados y cuáles son las condiciones para realizar la verificación es importante para evitar multas y circular con la documentación en regla.

Durante febrero de 2026, no deberán realizar la VTV los vehículos cero kilómetro que aún se encuentren dentro del plazo de gracia establecido por la normativa. En el caso de los autos, la primera inspección es obligatoria recién a los tres años desde el patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Para las motos nuevas, la exención se extiende por 12 meses desde su registro inicial.

Además, existen grupos que pueden acceder al trámite sin costo. Entre estos se incluyen jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo y cuyo vehículo no exceda el valor fiscal determinado por el impuesto de radicación. También están contempladas las personas con discapacidad y sus familiares directos, sin importar si el rodado cuenta o no con adaptaciones especiales.

Cuáles son los requisitos para hacer la VTV en 2026

Para quienes sí deben realizar la verificación durante 2026, es obligatorio contar con un turno previo gestionado a través del sistema habilitado. Al momento de presentarse en la planta verificadora, se debe llevar DNI vigente, licencia de conducir en regla, seguro del vehículo al día y la cédula verde correspondiente.

También se solicita el comprobante de pago asociado al turno y el título de propiedad del auto o la moto. En el caso de los vehículos que funcionan con GNC, es indispensable presentar la oblea habilitante actualizada y cumplir con la reglamentación específica. En la Ciudad de Buenos Aires, el valor del trámite es de $63.453,61 para autos y $23.858,78 para motos.

Si durante la inspección se detecta alguna falla que requiera reparación, el titular será notificado y podrá regularizar la situación para obtener la aprobación final una vez realizadas las correcciones necesarias.