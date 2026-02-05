5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La carta de despedida de tres hermanas que murieron tras una restricción familiar

En un extenso descargo de ocho páginas, las adolescentes, de 16, 14 y 12 años revelaron que contaban con una adicción a un videojuego coreano. “Lo siento mucho. Lo siento, papá”, se lee en el escrito.

Por
A las adolescentes le prohibieron el uso del celular por reconocer una adicción con videosjuegos.

A las adolescentes le prohibieron el uso del celular por reconocer una adicción con videosjuegos.

Una verdadera tragedia sacudió a los ciudadanos de Ghaziabad, en las afueras de Nueva Delhi, en India, tras confirmarse la muerte de tres hermanas adolescentes que se tiraron desde el noveno piso de un edificio.

Te puede interesar:

La angustia de un fabricante textil por la crisis: "Los trabajadores quedan desplazados a Uber o Rappi"

El trágico hecho ocurrió este miércoles cerca de las 2:15 de la madrugada (hora local) luego de que su padre les prohibiera jugar a un videojuego en línea. Las víctimas, identificadas como Nishika, de 16 años, Prachi, de 14, y Pakhi, de 12, saltaron una tras otra desde el balcón del departamento familiar.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que las tres ya habían muerto y fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Loni, donde se confirmó el deceso. “Al llegar, se realizó una investigación que reveló que las tres niñas murieron al caer al suelo”, señalaron desde la Policía de Uttar Pradesh (UPP) y agregaron: “Fueron enviadas al Hospital Loni en ambulancia, donde las tres fueron declaradas muertas”.

Según el medio indio NDTV, las adolescentes dejaron una carta de ocho páginas dedicada a sus padres, donde confesaron su “adicción extrema a todo lo coreano” en el teléfono, según reveló su padre, Chetan Kumar, quien les había prohibido usar el dispositivo.

Las niñas expresaron en la nota su malestar por no poder acceder al juego, del cual comenzaron a consumir durante la pandemia y los llevó a faltar a la escuela. “Intentaron alejarnos de los coreanos, pero ahora saben cuánto los amamos”, fue una de las frases que usaron las chicas a modo de despedida.

india 2

El fuerte mensaje a sus padres de las adolescentes

Tras confirmarse la muerte de las tres adolescentes, las autoridades locales confirmaron que los procedimientos legales por parte de la policía “están en curso”. “La investigación hasta ahora no ha revelado ningún nombre específico de juego. Pero está claro que las niñas fueron influenciadas por la cultura coreana y lo han mencionado en la nota de suicidio”, explicó el Comisionado Adjunto de Policía Nimish Patel al medio local.

De acuerdo a las imágenes grabadas por testigos mostraron el duro momento: los cuerpos de las niñas en el suelo, junto a su madre en medio del llanto y de dolor.

india 3

En la carta que dejaron estaba dirigida a sus padres, y se sinceraron: “Papá, lo siento, Corea es nuestra vida, Corea es nuestro mayor amor, digas lo que digas, no podemos renunciar a ello”.

El padre, Chetan Kumar, lamentó el hecho, indicó que “esto no debería sucederle a ningún padre o hijo” y lanzó una fuerte reflexión: “Los padres no deberían dejar que sus hijos jueguen. No estaba al tanto del juego, o nunca les habría permitido jugarlo”.

Noticias relacionadas

El objetivo de la VTV es constatar el correcto estado de los autos y motos que circulan por calles y rutas.

Confirmado: estos conductores están exentos de hacer la VTV en febrero 2026

Para volver a usar la función de IG el creador del grupo deberá volver a sumar al usuario manualmente.

Instagram cambia sus reglas: cuándo se podrá salir de las listas de Mejores Amigos de otros usuarios

La diputada volvió a apuntar contra el menor y su madre y los acusó de farsantes. 

Lilia Lemoine acusó a Ian Moche y a su madre de farsantes: "actúa de autista"

Una parte significativa de los robos no ocurre en zonas consideradas “rojas”.

Los robos que nadie ve venir: cinco situaciones cotidianas donde se baja la guardia

este joven de australia se filmo atrapando una arana gigante y dejo sin palabras a todos: explico por que no habia peligro

Este joven de Australia se filmó atrapando una araña gigante y dejó sin palabras a todos: explicó por qué no había peligro

El caso que sorprendió a todos: Qué se le descubrió al hombre al que le dolía la muñeca

Un dolor en la muñeca no le dejaba tener un día a día tranquilo y el médico descubrió algo inesperado: qué tenía

Rating Cero

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
play

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Paris Hilton, en 2026

Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana abordó los rumores de separación y contó por qué surgieron: ¿qué fue lo que pasó?

¿Cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la n roja?.
play

Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: cual es la película oriental que la está rompiendo en Netflix

Valeria Mazza sorprendió con un cambio de look y reparación de cabello. 

La impresionante transformación de Valeria Mazza: "El pelo necesita un mimo"

últimas noticias

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Hace 21 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Hace 30 minutos
Costa Atlántica 2026.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: las mejores 3 playas secretas que podés conocer

Hace 31 minutos
Paris Hilton, en 2026

Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

Hace 33 minutos
La importancia del desayuno en la longevidad.

Por qué desayunar temprano puede afectar a la longevidad según un estudio

Hace 34 minutos