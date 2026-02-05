En un extenso descargo de ocho páginas, las adolescentes, de 16, 14 y 12 años revelaron que contaban con una adicción a un videojuego coreano. “Lo siento mucho. Lo siento, papá”, se lee en el escrito.

A las adolescentes le prohibieron el uso del celular por reconocer una adicción con videosjuegos.

Una verdadera tragedia sacudió a los ciudadanos de Ghaziabad, en las afueras de Nueva Delhi, en India, tras confirmarse la muerte de tres hermanas adolescentes que se tiraron desde el noveno piso de un edificio.

La angustia de un fabricante textil por la crisis: "Los trabajadores quedan desplazados a Uber o Rappi"

El trágico hecho ocurrió este miércoles cerca de las 2:15 de la madrugada (hora local) luego de que su padre les prohibiera jugar a un videojuego en línea. Las víctimas, identificadas como Nishika, de 16 años, Prachi, de 14, y Pakhi, de 12, saltaron una tras otra desde el balcón del departamento familiar.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que las tres ya habían muerto y fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Loni, donde se confirmó el deceso. “Al llegar, se realizó una investigación que reveló que las tres niñas murieron al caer al suelo”, señalaron desde la Policía de Uttar Pradesh (UPP) y agregaron: “Fueron enviadas al Hospital Loni en ambulancia, donde las tres fueron declaradas muertas”.

Según el medio indio NDTV, las adolescentes dejaron una carta de ocho páginas dedicada a sus padres , donde confesaron su “adicción extrema a todo lo coreano” en el teléfono, según reveló su padre, Chetan Kumar, quien les había prohibido usar el dispositivo.

Las niñas expresaron en la nota su malestar por no poder acceder al juego, del cual comenzaron a consumir durante la pandemia y los llevó a faltar a la escuela. “Intentaron alejarnos de los coreanos, pero ahora saben cuánto los amamos”, fue una de las frases que usaron las chicas a modo de despedida.

india 2

El fuerte mensaje a sus padres de las adolescentes

Tras confirmarse la muerte de las tres adolescentes, las autoridades locales confirmaron que los procedimientos legales por parte de la policía “están en curso”. “La investigación hasta ahora no ha revelado ningún nombre específico de juego. Pero está claro que las niñas fueron influenciadas por la cultura coreana y lo han mencionado en la nota de suicidio”, explicó el Comisionado Adjunto de Policía Nimish Patel al medio local.

De acuerdo a las imágenes grabadas por testigos mostraron el duro momento: los cuerpos de las niñas en el suelo, junto a su madre en medio del llanto y de dolor.

india 3

En la carta que dejaron estaba dirigida a sus padres, y se sinceraron: “Papá, lo siento, Corea es nuestra vida, Corea es nuestro mayor amor, digas lo que digas, no podemos renunciar a ello”.

El padre, Chetan Kumar, lamentó el hecho, indicó que “esto no debería sucederle a ningún padre o hijo” y lanzó una fuerte reflexión: “Los padres no deberían dejar que sus hijos jueguen. No estaba al tanto del juego, o nunca les habría permitido jugarlo”.