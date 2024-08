La abuela de Loan cree que Laudelina borró sus llamadas y que encubre a Benítez

Al mismo tiempo, reconoció que estar convencida que “hay una persona que se lo llevó para tenerlo como un hijo”: “No creo que esté muerto, ni que le sacaron los órganos. Para mí, lo sacaron por el monte porque en mi casa estábamos con todos mis parientes con María Victoria Caillava, Carlos Pérez y José, los cuatros estuvimos hablando. Ese matrimonio no tiene nada que ver con todo esto”.

En ese sentido, pidió por la liberación del matrimonio que son dos de los 7 detenidos que tiene la causa: “Están perdiendo su trabajo por calumnias que otros dijeron que ellos lo mataron por un accidente. Nada que ver, Loan no se perdió por el camino, se perdió por medio del campo”.

Catalina desconfía de su yerno Antonio Benítez y aseguró que Laudelina borró las llamadas

Horas antes de la desaparición de Loan el jueves 13 de junio, Catalina realizó 13 llamadas entre las 11:56 y las 13:30 y que luego fueron borradas. Esto llamó la atención de los investigadores ya que, según el testimonio de Macarena, hija de Laudelina y Benitez, ella, su hermana, Loan y su padre José llegaron a las 10:41 de la mañana. La chica aseguró que su madre ya se encontraba allí porque “había ido a cocinar”.

Frente a esta situación la mujer aseguró que ella no borró las llamadas ya que no sabe hacerlo. “Fue Laudelina la que lo hizo. No la vi, pero era la única que estaba con mi teléfono. Mis nietas no fueron porque se fueron a dormir después de comer”, sostuvo en declaraciones a C5N.

Por otra parte, aseguró que no desconfía de su hija, pero sí de su yerno Antonio Benítez quien fue “el primero en irse y todos lo siguieron”. “Desconfío del Benítez porque él fue el que se agarró el camino, se fue y lo siguieron los otros. Seguramente se habrá contactado antes, porque todos salieron rápido a buscar a Loan y nadie lo encontró”, detalló.

“No desconfío de mi hija, pero creo que ella lo está encubriendo. Ella me dijo que yo ‘la estaba tirando del pozo’ porque mostré a los periodistas de Buenos Aires el naranjal”, reconoció y agregó que desde que la mujer está detenida en Ezeiza no se pudo comunicar con ella. “No pude hablar con Laudelina, solo le pregunté en aquel momento por qué se fueron a hacer al monte y no le gustó. Ahora que está detenida quería hablar con ella, pero no se cómo se hace”, concluyó.