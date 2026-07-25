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Una influencer reveló un grave diagnóstico de salud: "Pensé que era mastitis"

La creadora de contenidos, de 35 años, contó que confundió sus síntomas iniciales. Se hizo conocida por sus videos sobre trucos de cocina, moda y humor.

La influencer confirmó que tiene cáncer de mama.

La influencer confirmó que tiene cáncer de mama.

Redes sociales

La influencer Caro Trippar contó públlicamente que padece una grave enfermedad, a partir de un diagnóstico de salud que le dieron hace meses: "Pensé que era mastitis", reveló.

La Nena de Argentina  sumó un hito histórico a su trayectoria.
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La creadora de contenido compartió un video en donde explicó a sus seguidores los detalles del cáncer de mama con metástasis. Todo comenzó al mes de dejar amamantar a su bebé: con la zona enrojecida y pinchazos, pensó que se trataba de una dolencia relacionado con la lactancia de su hijo.

La joven de 35 años hizo una consulta ginecológica y tras una serie de estudios de urgencia, le detectaron un nódulo principal de 13 centímetros y compromiso en los ganglios axilares. Trippar se hizo conocida por sus videos sobre trucos de cocina, moda y humor.

Finalmente, remarcó que está realizando un tratamiento, acompañada por sus familiares y amigas, y transformó un momento difícil de la vida en una oportunidad para advertir que un chequeo a tiempo puede hacer la diferencia.

Un mensaje de concientización

Trippar decidió contar su historia en Instagram para que sirva como un mensaje de concientización y prevención para otas mujeres y todo los que la siguen desde 2013: "No llegué a la detección temprana porque me confundí una mastitis con un cáncer y no lo agarré a tiempo", aclaró. En este sentido, agregó que se rehúsa "a tener la conversación incómoda de: ‘¿Hola, tengo cáncer, todo bien?’. No. O sea, paso."

La referente en redes decidió subir un video ya que no encontró testimonios de personas jóvenes como ella atravesando este tipo de cáncer: “Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, en especial si estás dando la teta, te lo vas a hacer ver”.

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