Cómo salió Gastón Edul en su pelea contra Edu Aguirre en La velada del año 6 El periodista argentino y el mexicano, de estrecha amistad con Cristiano Ronaldo, se enfrentaron en el evento de boxeo aficionado organizado por Ibai Llanos. Agregar C5N en









Gastón Edul cayó derrotado por puntos.

El periodista deportivo argentino Gastón Edul perdió por puntos en su pelea contra el mexicano Edu Aguirre en el evento de boxeo aficionado La velada del año, que enfrenta a creadores de contenido y es organizado por Ibai Llanos. Cuatro jueces se inclinaron por la victoria de Aguirre y solo uno por Edul.

El duelo entre el periodista argentino y español era uno de los que más expectativa generaba. Sin embargo, Edul no pudo dar la batalla esperada y se quedo sin el premio.

Antes de despedirse del ring, Gastón Edul dejó un emotivo mensaje tras perder por puntos frente al periodista español en La Velada del Año. El periodista agradeció el apoyo del público, destacó el orgullo de representar a la Argentina y aprovechó para enviarle un mensaje a Lionel Messi.

"Es un orgullo estar acá representando a la Argentina, en un país tan lejano como España. Los argentinos, en las malas, ponemos huevo", expresó. Además, lanzó un desafío para una futura revancha, "quiero la revancha con Edu Aguirre el año que viene, pero sin estar dos meses de viaje y con una preparación en igualdad de condiciones".

En el cierre de su discurso también hizo una fuerte referencia sobre la soberanía de las islas, "las Malvinas siempre serán argentinas". También, le dedicó unas palabras a Lionel Messi en medio de la incertidumbre sobre su futuro con la Selección, "leo, no importa si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar porque te disfrutamos de corazón".

Finalmente, cerró su mensaje con un efusivo, "¡vamos Argentina, vamos Sudamérica, la concha de su madre!". "Gastón Edul"



Por las declaraciones que dio después de perder su pelea contra Edu Aguirre: pic.twitter.com/KEVhcJweRf — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 25, 2026 Gastón Edul entró al ring con un mensaje lleno de significado Edul ingreso al ring acompañado por los streamers Davo Xeneize y La Cobra, su equipo de entrenamiento y un excombatiente de Malvinas, quien entonó el Himno Nacional Argentino antes de que el periodista comenzara el combate. "Gastón Edul"



Por su entrada en su pelea contra Edu Aguirre en La Velada 6. pic.twitter.com/Dime212kO7 — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 25, 2026 Durante su caminata hacia el ring, Edul lució una remera que decía "Las Malvinas son argentinas", mientras cantaba a los gritos el himno nacional. La prenda igualaba la tipografía de la bandera que desplegó en la cancha los jugadores de la Selección argentina durante el partido con Inglaterra.