Qué cambio clave debés saber sobre la VTV para abril 2026 y cuánto costará

El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) incorporó cambios clave para 2026 que impactan directamente en los conductores de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires . Estas modificaciones apuntan a actualizar los estándares de seguridad vial y establecer nuevas condiciones para cumplir con este trámite obligatorio.

Entre las principales novedades, se destacan ajustes en el calendario de vencimientos y en los valores del servicio. Esto obliga a los usuarios a estar atentos a las fechas según la terminación de su patente, para evitar multas en un contexto donde también se revisaron los costos y exigencias para circular.

No obstante, el cambio más importante está vinculado a la frecuencia con la que debe realizarse la VTV. Esta actualización redefine cada cuánto tiempo los vehículos deben someterse al control técnico, con el objetivo de mejorar la fiscalización, garantizar el buen estado de los autos y reforzar tanto la seguridad como el cumplimiento de las normas ambientales.

A partir de abril de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) incorpora un cambio clave en la Provincia de Buenos Aires: el pago anticipado obligatorio en la mayoría de las plantas. Con esta nueva modalidad, los conductores deben abonar el trámite al momento de sacar el turno a través del portal oficial, dejando atrás el pago presencial el día de la inspección. El sistema habilita opciones como tarjetas de crédito, débito o códigos QR, y exige presentar el comprobante digital para poder realizar la verificación.

La medida, impulsada por el Ministerio de Transporte bonaerense, apunta a agilizar la atención, reducir filas y eliminar el uso de efectivo en las plantas verificadoras. Si bien algunas sedes aún mantienen un esquema mixto, el objetivo es avanzar hacia un sistema completamente digital que ordene mejor los turnos y mejore la experiencia de los usuarios.

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En este contexto, es fundamental que los conductores respeten el nuevo procedimiento, especialmente aquellos con patentes terminadas en 4, a quienes les corresponde realizar la VTV durante abril. Completar el pago anticipado no solo garantiza la validez del turno, sino que también evita inconvenientes o multas por circular con la verificación vencida.

Cuánto cuesta la VTV en abril 2026

Para abril de 2026, los conductores que deban realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires deben tener en cuenta el nuevo cuadro tarifario vigente. El costo para vehículos particulares de hasta 2.500 kg es de $97.057,65, mientras que para motocicletas la tarifa asciende a $38.823,06. Estos valores reflejan los aumentos aplicados a comienzos del año y forman parte de la actualización del sistema en todo el territorio bonaerense.

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, los valores son más bajos que en Provincia. La tarifa para automóviles particulares es de $75.756,89, mientras que para motos el costo es de $28.484,61. Estos montos corresponden a la tarifa básica y el trámite es obligatorio para los vehículos con patente terminada en 4, según el cronograma de vencimientos de abril.

Además, existen beneficios y exenciones para determinados sectores. Los jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos y las personas con discapacidad pueden acceder a la VTV sin costo o con un 50% de descuento, siempre que sean titulares del vehículo y presenten la documentación correspondiente. De esta manera, el sistema busca mantener la obligatoriedad del control vehicular sin dejar de contemplar la situación económica de los sectores más vulnerables.