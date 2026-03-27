Cuáles fueron las declaraciones que complicaron el regreso de Agostina Páez al país La pena de la abogada retenida en Brasil se redujo de tres delitos a uno, resolución que mejoró su situación judicial. Sin embargo, por dichos puntuales deberá seguir en Río de Janeiro hasta que se complete el juicio. Por + Seguir en







Agostina Páez desea volver al país.

La situación judicial de Agostina Páez sumó una nueva complicación en las últimas horas, luego de que declaraciones públicas de la propia acusada entorpecieran su escenario y, por lo tanto, postergaran su regreso a la Argentina.

El caso, que se tramita en Río de Janeiro, quedó bajo la órbita del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, quien decidió mantener las restricciones vigentes hasta que avance el proceso judicial, impidiendo por ahora que la joven de 29 años abandone el país.

“Me van a dejar volver a la Argentina”, había dicho Páez visiblemente emocionada, al tiempo que explicó: “No hay pena, hay resarcimiento y en estos días me van a dejar volver a la Argentina”.

En paralelo, también sostuvo que durante el proceso dijo “la verdad” y reiteró sus disculpas, que habían sido valoradas por la fiscalía como un gesto positivo considerando que ella había comprendido la gravedad de sus dichos.

Según explicó su defensa, encabezada por la letrada Carla Junqueira, la imputación inicial fue reducida de tres cargos a uno, con una posible pena que podría ser reemplazada por tareas comunitarias y una reparación económica.