Avanza la investigación por la tragedia en San Cristóbal: qué reveló la pericia sobre ataque en la escuela El dermotest dio positivo en el agresor y se secuestró una escopeta calibre 12. También hallaron cartuchos, vainas y elementos clave en el baño donde ocurrió el crimen. Por + Seguir en







Avanza la investigación por la tragedia en San Cristóbal: qué reveló la pericia sobre ataque en la escuela

La investigación por el ataque en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal sumó en las últimas horas datos clave a partir de las pericias realizadas sobre el agresor y la escena del hecho.

Según los primeros resultados, el dermotest dio positivo en las manos, el cuello y la cara del atacante, lo que confirmó la presencia de residuos compatibles con el uso de un arma de fuego.

En paralelo, los peritos secuestraron una escopeta calibre 12 junto a dos vainas ya percutadas. Además, en el baño donde se produjo el asesinato del estudiante hallaron más vainas servidas, lo que refuerza la reconstrucción de que parte de los disparos se efectuaron en ese sector.

En ese mismo lugar, los investigadores encontraron un cinturón con cartuchos listos para ser utilizados, una mochila con varios perdigones, un contenedor de municiones, ropa y un buzo que ahora forma parte del análisis.

Uno de los puntos que también se intenta esclarecer es cómo ingresó el arma al establecimiento. Mientras que algunos testimonios iniciales hablaban de un estuche de guitarra, nuevas declaraciones de alumnos indican que el arma habría sido ocultada dentro de un buzo.