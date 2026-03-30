30 de marzo de 2026 Inicio
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Avanza la investigación por la tragedia en San Cristóbal: qué reveló la pericia sobre ataque en la escuela

El dermotest dio positivo en el agresor y se secuestró una escopeta calibre 12. También hallaron cartuchos, vainas y elementos clave en el baño donde ocurrió el crimen.

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Avanza la investigación por la tragedia en San Cristóbal: qué reveló la pericia sobre ataque en la escuela
Avanza la investigación por la tragedia en San Cristóbal: qué reveló la pericia sobre ataque en la escuela

La investigación por el ataque en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal sumó en las últimas horas datos clave a partir de las pericias realizadas sobre el agresor y la escena del hecho.

Lucas Pertossi y Máximo Thomsen
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Según los primeros resultados, el dermotest dio positivo en las manos, el cuello y la cara del atacante, lo que confirmó la presencia de residuos compatibles con el uso de un arma de fuego.

En paralelo, los peritos secuestraron una escopeta calibre 12 junto a dos vainas ya percutadas. Además, en el baño donde se produjo el asesinato del estudiante hallaron más vainas servidas, lo que refuerza la reconstrucción de que parte de los disparos se efectuaron en ese sector.

En ese mismo lugar, los investigadores encontraron un cinturón con cartuchos listos para ser utilizados, una mochila con varios perdigones, un contenedor de municiones, ropa y un buzo que ahora forma parte del análisis.

Uno de los puntos que también se intenta esclarecer es cómo ingresó el arma al establecimiento. Mientras que algunos testimonios iniciales hablaban de un estuche de guitarra, nuevas declaraciones de alumnos indican que el arma habría sido ocultada dentro de un buzo.

Con estos elementos, la Justicia avanza en la reconstrucción precisa de la secuencia del ataque, en un caso que conmocionó a toda la comunidad y que sigue bajo investigación.

Qué es un demotest

El dermotest es una prueba forense que busca residuos de disparo en manos o ropa para determinar si alguien accionó un arma de fuego. Se realiza mediante un hisopado en la zona o, antiguamente, con parafina, y se analiza con microscopía electrónica para detectar componentes del fulminante.

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