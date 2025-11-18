18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una bombacha voladora golpeó a un motociclista y casi provoca una tragedia en Jujuy

Las fuertes ráfagas de viento descolgaron la prenda íntima femenina que impactó sobre el rostro de un hombre que circulaba en moto, lo hizo caer de su vehículo y le provocó varios raspones.

Por
El accidente por poco no termina en tragedia. 

El accidente por poco no termina en tragedia. 

Redes sociales

El insólito episodio ocurrió en la provincia de Jujuy, los fuertes vientos descolgaron una bombacha de un tendedero y generó caos en la zona de San Pedro. La prenda íntima femenina voló e impactó sobre el rostro de un motociclista, lo hizo caer de su vehículo y le provocó varios raspones en el cuerpo.

Te puede interesar:

Impactante explosión de un caño de agua en Paraná: dos trabajadores resultaron heridos

Este accidente, que parece salido de una película, ocurrió durante la tarde del lunes en la localidad de San Pedro. Según los testigos, el motociclista perdió el control de su vehículo cuando una bombacha lo golpeó en el rostro, tapándole la visión, lo que generó que se cayera sobre el pavimento.

Los fuertes vientos generaron que la prenda vuele a gran velocidad y termine golpeando al motociclista, que no llevaba casto, y tuvo que ser asistido por personal de emergencia en el lugar. El hombre terminó con heridas leves como raspones en los brazos, piernas y rostro.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se puede observar cómo el hombre es asistido y trasladado en una camilla, mientras se tapa el rostro con una mano. Mientras que en otra foto se puede ver la bombacha, de color violeta, tirada sobre el piso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

Ambas partes deberán pagar una suma de 10 millones de pesos. 

Una funeraria veló y cremó a un cuerpo equivocado: ahora deberá pagar más de 10 millones de pesos

La joven de 32 años pudo sacarse una foto con su marido en una locación adecuada para ser añadido por computadora. 

Una mujer se casó con una inteligencia artificial tras separarse de su pareja: el insólito video de la boda

Wanda Nara buscó aprovechar su figura para tener un abogado por canje.
play

Insólito: Wanda Nara quiso contratar un abogado por canje

La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.
play

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

No es la primera vez que la actividad de un aeropuerto es interrumpida por la aparición de osos. 

Un oso desató el caos en un aeropuerto de Japón: detuvo las operaciones por varias horas

Rating Cero

Alice y Ellen Kessler decidieron fallecer gracias a la asistencia médica para morir

Las famosas gemelas Kessler murieron el mismo día tras una llamativa decisión pactada

Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Darín contó el trasfondo de la frase que se hizo viral en mayo pasado.

Darín recordó la polémica por las empanadas: "Fue todo un descalabro"

Una producción dramática de siete episodios que ya genera gran interés.
play

La interesante serie de solo 7 capítulos de Netflix: la podés liquidar en el finde largo de noviembre 2025

Esta película ya es un clásico y una de las preferidas por los suscriptores.
play

Está en Netflix y propone una historia real de amor, lealtad y pérdida que conmovió a todos

últimas noticias

Alice y Ellen Kessler decidieron fallecer gracias a la asistencia médica para morir

Las famosas gemelas Kessler murieron el mismo día tras una llamativa decisión pactada

Hace 13 minutos
Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

Hace 37 minutos
Google alertó por estafas que aprovechan redes Wi-Fi abiertas.

La dura advertencia de Google sobre el Wi-Fi público: "Consecuencias devastadoras y angustia emocional"

Hace 41 minutos
La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Hace 42 minutos
Esta rutina ayuda a quemar grasa y tonificar la zona abdominal.

La rutina de solo 30 minutos con la que vas a tener el abdomen súper marcado

Hace 49 minutos