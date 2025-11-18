Una bombacha voladora golpeó a un motociclista y casi provoca una tragedia en Jujuy Las fuertes ráfagas de viento descolgaron la prenda íntima femenina que impactó sobre el rostro de un hombre que circulaba en moto, lo hizo caer de su vehículo y le provocó varios raspones. Por







El accidente por poco no termina en tragedia. Redes sociales

El insólito episodio ocurrió en la provincia de Jujuy, los fuertes vientos descolgaron una bombacha de un tendedero y generó caos en la zona de San Pedro. La prenda íntima femenina voló e impactó sobre el rostro de un motociclista, lo hizo caer de su vehículo y le provocó varios raspones en el cuerpo.

Este accidente, que parece salido de una película, ocurrió durante la tarde del lunes en la localidad de San Pedro. Según los testigos, el motociclista perdió el control de su vehículo cuando una bombacha lo golpeó en el rostro, tapándole la visión, lo que generó que se cayera sobre el pavimento.

Los fuertes vientos generaron que la prenda vuele a gran velocidad y termine golpeando al motociclista, que no llevaba casto, y tuvo que ser asistido por personal de emergencia en el lugar. El hombre terminó con heridas leves como raspones en los brazos, piernas y rostro.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se puede observar cómo el hombre es asistido y trasladado en una camilla, mientras se tapa el rostro con una mano. Mientras que en otra foto se puede ver la bombacha, de color violeta, tirada sobre el piso.