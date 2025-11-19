19 de noviembre de 2025 Inicio
Andrea Bocelli fue condecorado por Javier Milei y cantó en Casa Rosada

El tenor italiano recibió en manos del Presidente la Condecoración de la Orden de Mayo al Mérito. "Vivo este momento como si fuera un sueño", señaló el artista y destacó "el cariño" del público argentino.

Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

El presidente Javier Milei condecoró este miércoles en Casa Rosada al tenor italiano Andrea Bocelli, que se encuentra de visita en el país por su show en el Hipódromo de San Isidro y el Teatro Colón. El artista recibió en manos del jefe de Estado la Condecoración de la Orden de Mayo al Mérito y aseguró: "Vivo este momento como si fuera un sueño".

Luego del reconocimiento, y en señal de agradecimiento, Andrea Bocelli tocó en el piano el tango “Por una cabeza” y luego interpretó el clásico “Bésame mucho”.

“Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto”, concluyó el artista italiano ante el aplauso cerrado de los presentes en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Qué es la condecoración de la Orden de Mayo

La Orden de Mayo es una de las máximas condecoraciones que se otorgan en Argentina. Su nombre hace referencia a la Revolución de Mayo y fue creada para reconocer a ciudadanos civiles y militares, tanto argentinos como extranjeros, que se hayan distinguido por sus servicios, obras personales o contribuciones al progreso, bienestar, cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales.

En sus comienzos, estaba destinada solo a extranjeros que merecieran la gratitud de la Nación, pero desde 1958 también puede ser concedida a argentinos.

