Andrea Bocelli fue condecorado por Javier Milei y cantó en Casa Rosada El tenor italiano recibió en manos del Presidente la Condecoración de la Orden de Mayo al Mérito. "Vivo este momento como si fuera un sueño", señaló el artista y destacó "el cariño" del público argentino. Por







Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. Captura

El presidente Javier Milei condecoró este miércoles en Casa Rosada al tenor italiano Andrea Bocelli, que se encuentra de visita en el país por su show en el Hipódromo de San Isidro y el Teatro Colón. El artista recibió en manos del jefe de Estado la Condecoración de la Orden de Mayo al Mérito y aseguró: "Vivo este momento como si fuera un sueño".

Luego del reconocimiento, y en señal de agradecimiento, Andrea Bocelli tocó en el piano el tango “Por una cabeza” y luego interpretó el clásico “Bésame mucho”.

“Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto”, concluyó el artista italiano ante el aplauso cerrado de los presentes en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1991166383741452699&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei condecora al tenor italiano Andrea Bocelli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. pic.twitter.com/cU2BwTM3zU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2025 Qué es la condecoración de la Orden de Mayo La Orden de Mayo es una de las máximas condecoraciones que se otorgan en Argentina. Su nombre hace referencia a la Revolución de Mayo y fue creada para reconocer a ciudadanos civiles y militares, tanto argentinos como extranjeros, que se hayan distinguido por sus servicios, obras personales o contribuciones al progreso, bienestar, cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales.