Le dieron el alta a la nena herida por la explosión de un experimento en Pergamino Catalina Maglio, de 10 años, estuvo 20 días internada en el Hospital Garrahan tras el accidente ocurrido en la feria de ciencias de un colegio. Ahora seguirá con tratamiento ambulatorio.







La menor había sido trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.

Catalina Maglio, la nena de 10 años que resultó herida por la explosión de un experimento durante una feria de ciencias en Pergamino, recibió el alta médica y pudo abandonar el Hospital Garrahan después de 20 días de internación, aunque deberá seguir con un tratamiento ambulatorio.

El accidente ocurrió el jueves 9 de octubre en el Instituto Comercial Rancagua, mientras la menor presenciaba el evento abierto a la comunidad. Un volcán fabricado por los alumnos falló y estalló en plena presentación, y Catalina resultó herida por una esquirla de metal que la impactó en el rostro.

En un primer momento fue asistida en el Hospital San José de Pergamino pero, por la gravedad de sus lesiones, se decidió trasladarla al Hospital Garrahan en un helicóptero sanitario de la provincia de Buenos Aires. Allí fue operada y permaneció internada en la unidad de terapia intensiva.

Catalina nena explosión Pergamino La foto del alta de Catalina que la familia compartió en redes sociales. Instagram @javier_maglio "Después de 20 días, así de contentos nos fuimos", anunció su papá, Javier Maglio, con una foto de toda la familia que publicó en sus redes sociales. Según explicó a La Opinión, deberán permanecer unos días más en la Ciudad de Buenos Aires antes de volver a su casa en Pergamino.