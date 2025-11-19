Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre: la polémica alrededor de la explicación Cada 19 de noviembre se conmemora la efeméride en todo el mundo. Si bien se cree que surge como respuesta al Día de la Mujer del 8 de marzo, la fecha tiene otra razón muy puntual. Por







Por qué se celebra el Día del Hombre en Argentina.

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre en el mundo. La fecha, instituida en 1999 en Estados Unidos, siembra un manto de críticas alrededor del origen de la efeméride: ¿qué hay detrás?

Se trata de una fecha relativamente nueva y sus detractores creen que es una respuesta al Día de la Mujer, invisibilizando la lucha por la igualdad de género. En la misma línea, uno de los argumentos tiene que ver con que sería justo instalar este día siempre y cuando los hombres hubieran experimentado desventajas comparables a las que vivieron las mujeres a lo largo de la historia.

En cuanto a los hechos históricos, esta fecha se instauró en 1992 por iniciativa del profesor estadounidense Thomas Oaster, aunque recién comenzó a hablarse de ella en 1999 gracias a la propuesta de Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales. Igualmente, todavía no fue ratificada como oficial por la Organización de las Naciones Unidas.

Teelucksingh desterró la idea de que fuera una respuesta al Día de la Mujer generando una "guerra de géneros": la efeméride, entonces, nace como una iniciativa para hablar de salud, equidad de género y también para destacar a los modelos positivos de masculinidad, como así también dar un espacio de reflexión sobre las tensiones a las que son sometidos los distintos hombres en el mundo.

Movember, la movida que impulsa el bienestar masculino El movimiento nace en Australia a raíz de la necesidad de hacer algo por la salud masculina. La masividad creció y se trasladó hacia Estados Unidos y Europa, donde adoptaron el bigote como símbolo identitario y el color azul como color principal. Bigote en inglés es moustache, por eso el movimiento pasó a llamarse Movember.