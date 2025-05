El abogado de Leopoldo Luque, tras el apartamiento de la jueza Makintach: "Entendemos que se vuelve a foja cero"

En tal sentido, recordó el pedido de recusación que presentó para que Makintach se aparte del proceso judicial. "No lo queríamos plantear pero cuando la vi en la presidencia tomar el mando del juicio no me quedó otro camino que hacerlo. Hoy, con las pruebas, lo que dijimos en la recusación se probó. Nos alcanzaba con la sospecha de parcialidad y ahora tenemos la certeza", marcó.

Leopoldo Luque Leopoldo Luque es uno de los imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona. NA/Juan Vargas

En tanto, señaló que la situación no favorece a ninguna parte e hizo alusión a Luque: "Esto no nos conviene a ninguna de las partes. Los cardiólogos de Maradona dijeron que no tenía una insuficiencia cardíaca y Maradona murió de eso. La discusión es si era crónica o aguda y se estaba demostrando que era aguda. Tenemos una pericia cardiológica que se incorporó a la causa y que es muy favorable a Luque".

"Dice que Maradona murió por una insuficiencia cardíaca aguda y esa prueba es nula, también. Hay que volver a hacerla. Para la defensa es terrible esto. Perjudicaron a todas las partes y sobre todo a los familiares de Maradona", aseveró en esta línea.

El apartamiento de la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Maradona

La jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona y luego de que del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro aceptara los pedidos de recusación. Lo hizo durante la audiencia de este martes, acorralada por los pedidos de todas las partes para que se aparte, luego que se descubriera que autorizó una filmación clandestina del proceso judicial.

Luego de que se presenten varios recursos de recusación contra su persona, Makintach volvió a negar su participación en el documental, pero aceptó finalmente el pedido de su apartamiento del juicio luego de que la fiscalía exhibiera en la sala de audiencias el tráiler del documental Justicia Divina.

"No van a creer nada de lo que yo les diga. Yo lamento que no me crean. Yo no conocía este material, nunca vi este guion, no es mío, no me pertenece. Se habló de una entrevista. La última vez que yo hablé fue antes de entrar a este debate. Nunca más. No sé quienes son las otras personas, sí mi amiga”, señaló Makintach en un primer momento.

Luego agregó: “Vino con esta idea, era de ella, no sé que hizo. De verdad desconocía todo este material. Y no hubo otro material fílmico más allá de esas primeras horas de audiencia”. “Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Yo no conocía este material y estoy tan sorprendida como todos ustedes”, concluyó la magistrada.