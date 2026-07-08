¿Vuelve el veranito? Suben lentamente las temperaturas y rige una alerta amarilla por lluvias Poco a poco se recupera el termómetro después del paso de una ola polar que dejó nevadas en gran parte de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que en algunos lugares regresan las precipitaciones y nubosidad de cara al fin de semana largo. Por Agregar C5N en









Poco a poco las temperaturas suben algunos grados de cara al fin de semana.

Festejan el team verano durante los próximos días gracias a un leve incremento de las temperaturas de cara al fin de semana largo en Argentina. La recuperación térmica será posible debido al ingreso de aire más templado desde el norte del país. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento, nevadas y lluvias.

Las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro están bajo alerta por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

En ese mismo territorio, muy cerca de la cordillera, también están bajo alerta naranja por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Ayer finalizó la primera ola de frío en Argentina



Si bien el ingreso de aire de origen antártico provocó un marcado descenso de las temp en todo el país, con registros de hasta -16 °C en Patagonia, la ola de frío solo se registró en ciudades de Bs As, entre el 1 y el 5 de julio pic.twitter.com/TdAxPAYvk7 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 6, 2026 Eso no es todo, para las provincias de Mendoza y San Juan rige una alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

En los últimos días del mes de junio una ola polar afectó gran parte de la Argentina, lo que generó inusuales nevadas en territorio bonaerense como en Mar del Plata o Sierra de la Ventana, sin embargo, desde Meteored informó que "el avance de aire más templado y húmedo desde el norte favorecerá una mayor cobertura nubosa sobre buena parte del centro y norte argentino, incluso en jornadas sin precipitaciones significativas".

Alerta meteorológica por lluvia, nevada y viento zonda: las localidades afectadas Río Negro: Cordillera de Calingasta - Precordillera de Iglesia - Precordillera de Jáchal - Precordillera de Coronel Felipe Varela - Precordillera de General Lamadrid - Cordillera de Iglesia.

Cordillera de Calingasta - Precordillera de Iglesia - Precordillera de Jáchal - Precordillera de Coronel Felipe Varela - Precordillera de General Lamadrid - Cordillera de Iglesia. Chubut : Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios - Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches - Meseta de Cushamen - Meseta de Futaleufú - Meseta de Languiñeo - Meseta de Tehuelches.

: Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios - Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches - Meseta de Cushamen - Meseta de Futaleufú - Meseta de Languiñeo - Meseta de Tehuelches. Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó -Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo -Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta.

Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó -Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo -Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta. Mendoza: Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de San Carlos - Cordillera de Tunuyán.

Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de San Carlos - Cordillera de Tunuyán. San Juan: Cordillera de Calingasta -Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda.

Cordillera de Calingasta -Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda. Neuquén: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín - Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé -Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas.