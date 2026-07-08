¿Vuelve el veranito? Suben lentamente las temperaturas y rige una alerta amarilla por lluvias

Festejan el team verano durante los próximos días gracias a un leve incremento de las temperaturas de cara al fin de semana largo en Argentina. La recuperación térmica será posible debido al ingreso de aire más templado desde el norte del país. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento, nevadas y lluvias.
Las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro están bajo alerta por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.
En ese mismo territorio, muy cerca de la cordillera, también están bajo alerta naranja por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.
Eso no es todo, para las provincias de Mendoza y San Juan rige una alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
En los últimos días del mes de junio una ola polar afectó gran parte de la Argentina, lo que generó inusuales nevadas en territorio bonaerense como en Mar del Plata o Sierra de la Ventana, sin embargo, desde Meteored informó que "el avance de aire más templado y húmedo desde el norte favorecerá una mayor cobertura nubosa sobre buena parte del centro y norte argentino, incluso en jornadas sin precipitaciones significativas".