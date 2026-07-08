El doble terremoto en Venezuela ya dejó 3.685 muertos y 17.907 personas que permanecen sin hogar Las autoridades actualizaron el balance de víctimas y daños provocados por los sismos del 24 de junio. Miles de rescatistas continúan trabajando entre los escombros mientras avanza el operativo para asistir a los damnificados y comenzar la reconstrucción. Por Agregar C5N en









El doble terremoto en Venezuela ya dejó 3.685 muertos y 17.907 personas que permanecen sin hogar

El gobierno de Venezuela actualizó el saldo del doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio e informó que son 3.685 los muertos, 16.740 los heridos y 17.907 las personas que permanecen sin hogar. Además, el desastre dejó 190 edificios completamente colapsados, 856 edificaciones con distintos niveles de daños y más de un millar de réplicas desde el inicio de la emergencia.

Las zonas más afectadas continúan siendo los estados del norte del país, donde barrios enteros quedaron destruidos y miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales. En muchas localidades todavía se registran cortes de servicios básicos y dificultades para acceder a agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.

Rescate y reconstrucción: cómo avanza el operativo Mientras continúan las tareas para localizar sobrevivientes entre los edificios derrumbados, más de 29.500 efectivos y 4.300 rescatistas internacionales trabajan en las zonas afectadas con maquinaria pesada, equipos de búsqueda y perros especializados.

Según el último balance oficial, los operativos permitieron rescatar a 6.462 personas, asistir a 86.794 familias y distribuir más de 9.600 toneladas de alimentos, además de agua potable, medicamentos e insumos de primera necesidad. Paralelamente, comenzaron las inspecciones estructurales para determinar qué edificios podrán ser reparados y cuáles deberán demolerse antes de iniciar la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales.