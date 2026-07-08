8 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno aprobó la toma de créditos por u$s3.200 millones con bancos internacionales para cubrir vencimientos de deuda

El Ejecutivo busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en los mercados de capitales, en operaciones que cuentan con el aval del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Sede del Ministerio de Economía.

Sede del Ministerio de Economía.

El Gobierno aprobó la toma de créditos por u$s3.200 millones con tres bancos internacionales para afrontar vencimientos de deuda. Para concretar esas operaciones, el Ejecutivo obtuvo garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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La medida se implementó a través de las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, ambas del Ministerio de Economía, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de sus titulares, Federico Furiase y Carlos Guberman.

Así, el equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo formalizó la documentación necesaria para suscribir los acuerdos de crédito y las cartas de comisión de estructuración correspondientes a dos préstamos internacionales respaldados por organismos multilaterales, en la previa de un vencimiento de deuda clave por u$s4.000 millones a pagar a bonistas este jueves 9 de julio.

El texto de las resoluciones destaca que, tras solicitar propuestas a distintas entidades financieras, se aceptó la la presentada por Deutsche Bank AG, London Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal de Nueva York y el Banco Santander S.A.

Las operaciones comprenden un préstamo de hasta u$s2000 millones otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander, con garantía del Banco Mundial, y otro de hasta u$s1200 millones concedido por Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado por el BID.

También se estableció el pago de una comisión de estructuración equivalente al 0,5% del monto de cada préstamo para las entidades financieras participantes y se designó a The Bank of New York Mellon (BNY) como agente administrador y al Banco Nación (BNA) como agente de proceso en la ciudad de Nueva York, encargado de representar al Estado argentino ante eventuales actuaciones judiciales vinculadas con los contratos.

El Gobierno remarcó en los considerandos que la operatoria apunta a "reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en el mercado de capitales internacional" y autorizó a las autoridades de la Secretaría de Finanzas a suscribir los acuerdos de crédito y el esquema de honorarios vinculados con la operatoria y a firmar la documentación necesaria para su implementación.

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