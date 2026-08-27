Juan José Gómez alias "Juancito", exintegrante de la barra de Rosario Central fue asesinado a balazos en Santa Fe . El joven de 26 años había sido desplazado de Los Guerreros después del crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte , y estuvo vinculado con el autoatentado de Norma Acosta.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche a la altura de la calle Garibaldi al 3400, en un complejo de departamentos en el barrio de Itatí, Rosario. Según las primeras informaciones de la investigación, los sicarios habrían disparado desde un vehículo -aún no se determinó si se trataba de un auto o una moto- y se dieron a la fuga inmediatamente.

"Juancito había sido desplazado de Los Guerreros, una facción de la barra de Central, después del brutal asesinato de Bracamonte hace dos años, cuando salía en camioneta desde la cancha" , informó la periodista Yanina Alvarez por la pantalla de C5N.

En la escena del crimen, los peritos recolectaron cinco vainas servidas. La víctima, hallada con heridas de extrema gravedad, fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde ingresó prácticamente sin vida cerca de la medianoche . Tras el ataque, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo de rastrillaje en la zona con el objetivo de identificar y dar con los responsables de la balacera.

" La víctima era una persona conocida en el ambiente de la Policía, de la Justicia y de la barra, porque estuvo involucrado en un autoatentado, donde Norma Acosta planificó el autoatentado en el frente de su casa y Gómez había estado involucrado ", añadió la periodista.

Quién era Pillín Bracamonte, el jefe de la barra de Central asesinado este sábado

Tras unos meses de calma, Rosario volvió a ser noticia por un brutal crimen: Andrés "Pillín" Bracamonte, histórico jefe de la barra brava de Rosario Central, fue asesinado a balazos en la noche del sábado apenas minutos después del partido que su equipo perdió con San Lorenzo en el Gigante de Arroyito.

"Pillín" se hizo con el control de la tribuna canalla entre finales de los 90 y principios de los 2000, luego de una feroz disputa de poder con la facción de "Los Chaperos", encabezada por Juan Bustos, atravesada por varios hechos de violencia. Una vez consolidado su liderazgo, fue construyendo poder vinculándose con policías, abogados, políticos, dirigentes, jugadores y directores técnicos.

Todos en Central lo conocían y varias decisiones se conversaban por él. Los jugadores se subían al paravalanchas con él y los hinchas le reconocían la "pacificación" de las tribunas luego de una etapa, en pleno enfrentamiento entre facciones, en la que ir a la cancha se había convertido en una actividad de riesgo.

"Nosotros tenemos códigos, cuidamos a los hinchas en la tribuna y en los viajes. Hasta hemos levantado gente de Central en la ruta. Con nosotros, en la hinchada de Central no pasa lo que pasaba antes, que era un descontrol", afirmó en ese sentido en un documental sobre barras.

Luego, su poder fue excediendo lo relativo al fútbol y comenzó a explorar otros negocios, que le valieron imputaciones por lavado de activos y extorsiones. La protección de la que gozaba y que le dio vía libre para operar se fue diluyendo, y terminó cayendo preso a fines de 2023, en una causa que involucra a un dirigente de la UOCRA local por asociación ilícita. Finalmente, quedó libre tras una semana detenido.