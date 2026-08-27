Pánico en una escuela de Tucumán: un alumno llevó un revolver y disparó dentro del aula

Un adolescente de 14 años ingresó al establecimiento, disparó al aire y la bala terminó impactando contra una de las paredes. En redes sociales se viralizó un video grabado por sus compañeros, en el que se lo veía cargando el revólver momentos antes.

Un alumno de 14 años ingresó a un aula armado y disparó al aire frente a sus compañeros en Tucumán . De milagro nadie resultó herido y el adolescente se entregó de forma voluntaria cuando llegó la Policía. En redes sociales se viralizó un video donde se lo ve cargando el revólver antes de abrir fuego.

Este violento episodio ocurrió en la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán , ubicada entre San Juan y Pedro de Mendoza a raíz de esto la institución activó el protocolo correspondiente.

Efectivos de la Comisaría Segunda establecieron un operativo alrededor del colegio y se evacuó a todos los presentes. También dieron aviso a la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán.

#Tucumán UN ALUMNO DE 14 AÑOS LLEVÓ UN REVÓLVER A LA ESCUELA, SUS COMPAÑEROS LO FILMABAN MIENTRAS MANIPULABA EL ARMA Y DISPARÓ ADENTRO DEL AULA: EL BALAZO IMPACTÓ CONTRA UNA PARED El adolescente fue dos veces armado al colegio. En un video se lo ve con una pistola y otro día… pic.twitter.com/aFd0Y58DZM

Desde la cuenta oficial de la Policía de Tucumán compartieron una imagen del arma junto a un informe sobre la situación. Se "acudió de inmediato a la Escuela Congreso, tras ser alertado por autoridades del establecimiento sobre un alumno de 14 años que habría efectuado un disparo con un arma de fuego. El proyectil impactó contra una de las paredes y, afortunadamente, no hubo personas lesionadas, ni alumnos ni personal de la institución ".

En esta línea desde la Unidad Fiscal Criminal I "se ordenó la intervención de la División Criminalística y el secuestro del arma de fuego, la vaina servida y el proyectil, además de las pericias correspondientes".

La Policía de Tucumán Argentina compartió la imagen de la pistola que llevó el joven de 14 años a la escuela.

"Debido a que se trata de un menor de edad, no se dispusieron medidas privativas de la libertad. Fue trasladado junto a su madre al CAD para continuar con las diligencias correspondientes y posteriormente entregado a su progenitora", finalizaron.

El Gobierno modificó el protocolo policial ante amenazas de ataques en escuelas

La norma modifica un artículo de una resolución de 2024 que regula las tareas preventivas de la Policía Federal y las fuerzas de seguridad en sitios web y fuentes digitales abiertas.

Mantiene como principio general la protección de los datos personales de niños, niñas y adolescentes: el personal policial no puede tratar información sensible ni publicaciones de menores sin una orden judicial, y debe suspender cualquier tarea de monitoreo en cuanto detecte que involucra a un menor, dejando constancia en un libro de registro y avisando a la autoridad responsable.

Luciano Acuña

La actualización amplía, sin embargo, el listado de excepciones en las que esa suspensión deja de ser obligatoria. Además de los supuestos ya vigentes —riesgo de vida, indicios de desamparo o fuga, conductas autolesivas o suicidas, y delitos en curso contra un menor—, la resolución incorpora un quinto caso: cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o la integridad física de otros menores, incluyendo amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios de concurrencia pública, sin importar si el menor involucrado es la presunta víctima o el presunto autor.

En todos los casos exceptuados, los agentes deben registrar por escrito los motivos concretos que justificaron continuar con el monitoreo y comunicarlo de inmediato a la autoridad a cargo de la investigación.

El texto de la resolución sostiene que el marco normativo anterior resultaba insuficiente frente a "situaciones de urgencia que, por su gravedad e inminencia, no admiten demora" en la actuación preventiva. La medida se enmarca en el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 y en el programa FORCIC, creado en 2025 para reforzar las capacidades de detección e investigación de delitos cometidos en entornos digitales.