Aníbal Lotocki continuará preso hasta que la Corte Suprema se expida sobre la condena a 8 años de cárcel

La Justicia lo encontró culpable por lesiones graves y estafa contra Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi en 2025, pero el cirujano recurrió la sentencia ante el máximo tribunal. El TOC N°28 ordenó que permanezca detenido.

A la par que el cirujano atraviesa el juicio por la muerte de Cristian Zárate y por las lesiones ocasionadas a otras cinco mujeres en el TOC N°17, el juez Jorge Romeo del TOC N°28 ordenó que Aníbal Lotocki continúe en prisión preventiva si el resultado del juicio por el homicidio del empresario le resulta favorable.

La junta médica confirmó que el producto inyectado por Lotocki dañó los riñones de Silvina Luna

"En caso de recuperar su libertad y de caras a enfrentarse nuevamente a cumplir una pena de prisión efectiva de envergadura, Aníbal Rubén Lotocki podría evadirse del accionar de la justicia ", argumentó Romeo en su resolución, donde recordó que el médico ya está detenido de forma preventiva en el marco del juicio en el TOC N°17.

Por lo tanto, el juez ordenó su detención en el marco de la causa donde fue condenado a ocho años de prisión y 10 años de inhabilitación por estafa y por haber ocasionado lesiones graves a Silvina Luna , Stefanía Xipolitakis , Pamela Sosa , y Gabriela Trenchi . La decisión se dio tras el pedido que realizó el fiscal general Sandro Abraldes , que intervino en el juicio.

El representante del MPF había solicitado que se dicte su prisión preventiva en esta causa para “asegurar la futura ejecución de la pena” y puntualizó que Lotocki incumplió tres veces la obligación judicial que tenía de informar una ausencia de su domicilio por más de 24 horas.

El juez, en su fallo, compartió los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en cuanto a la existencia de una relación inversamente proporcional entre la presunción de inocencia y el riesgo de fuga.

Para el magistrado, los antecedentes judiciales del cirujano generan “una incertidumbre mayor para este proceso, dado que en caso de recuperar su libertad por una eventual absolución, Lotocki podría intentar darse a la fuga”.

“De igual modo considero que la multiplicidad de procesos en cabeza del justiciable y su reiterancia delictiva componen argumentos fundados para sostener la necesidad de su encierro cautelar a los fines de salvaguardar su sujeción al proceso”, señaló el juez Romeo.

“Pronunciarse en forma contraria y mantener en libertad al condenado en esta instancia vulneraría las garantías de la víctima y el principio de progresividad y eficacia de la tutela judicial”, aseguró y consideró que la imposición de la prisión preventiva no significa un “agravamiento de la situación de privación de libertad” ya que Lotocki está actualmente detenido a disposición del TOC N°17.

Qué está esperando la Justicia para encarcelar por ocho años a Aníbal Lotocki

En la causa que tiene como damnificadas a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, y Gabriela Trenchi, Lotocki había sido condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión.

Tras los recursos presentados por la fiscalía y las querellas, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena de cuatro a ocho años porque consideró que también había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti; la Corte Suprema de Justicia.

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara confirmó la condena del médico a ocho años, decisión que fue recurrida por la defensa. Actualmente, está pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.