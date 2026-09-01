Juicio por la muerte de Diego Maradona: el testimonio de un psiquiatra favoreció a Agustina Cosachov

El psiquiatra y el jefe clínico del Hospital Central declararon en el Tribunal Oral N°7 de San Isidro y coincidieron en que el tratamiento farmacológico indicado al Diez no presentaba toxicidad. José Luis Covelli, especialista en Medicina Legal, sostuvo que las dosis eran bajas y adecuadas, lo que favoreció la situación de la imputada.

En una nueva jornada clave del juicio oral, dos médicos de la junta que evaluó la atención de Diego Armando Maradona prestaron declaración ante el Tribunal Oral N°7 de San Isidro. Se trata del psiquiatra y del jefe clínico del Hospital Central, quienes en su momento apuntaron contra el tratamiento recibido durante la internación domiciliaria y reavivaron las críticas tras el polémico episodio de los estudios clínicos.

Revelaron el percance íntimo que Maradona habría tenido con una exvedette: "Te llevo a una guardia"

En la audiencia de hoy, el psiquiatra José Luis Covelli —integrante de la Junta Médica Interdisciplinaria— declaró que el tratamiento farmacológico indicado a Diego Maradona fue “correcto ” y que las dosis administradas no tenían toxicidad. Su testimonio favoreció directamente a la imputada Agustina Cosachov, ya que ratificó que los medicamentos no generaron daños en órganos como hígado o riñones.

Por su parte, el abogado defensor de Cosachov, Vadim Mischanchuk, se mostró conforme con el testimonio del médico y destacó que Covelli subrayó la necesidad de contar con un profesional clínico durante la internación domiciliaria. Según el letrado, la psiquiatra había solicitado en varias oportunidades la intervención de un especialista a la empresa de medicina prepaga, lo que reforzaría su posición en el proceso.

Además, declaró Ramiro Larrea, jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro , citado por los fiscales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Covelli y Larrea , integraron la junta médica interdisciplinaria que en 2021 elaboró un informe crítico sobre la atención que recibió el Maradona antes de su fallecimiento.

Con estas declaraciones, concluyó la etapa de producción de prueba del Ministerio Público Fiscal en el segundo debate oral por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona. Ahora será el turno de las defensas de los ocho acusados de presentar sus elementos.

Qué decía el informe de la junta médica de 2021

El informe elaborado por la junta interdisciplinaria en 2021 volvió a cobrar fuerza en el juicio que investiga las circunstancias de la muerte del astro ya que los especialistas concluyeron que el accionar de los profesionales responsables de su salud fue “inadecuado, deficiente y temerario”. Además, remarcaron que se ignoraron signos claros de riesgo de vida durante la internación domiciliaria.

Las declaraciones de los médicos que integraron el equipo de peritos oficiales apuntaron directamente contra dos de los principales acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Según el documento, ambos tuvieron un rol central en las decisiones médicas que derivaron en el deterioro del exfutbolista.

Redes sociales

El tribunal oral comenzó a escuchar a los integrantes de la junta el pasado 11 de agosto, con el objetivo de que expliquen los fundamentos y procedimientos que llevaron a esas conclusiones. Sus testimonios se suman a la prueba clave del expediente y refuerzan la hipótesis de que Maradona no recibió la atención adecuada en los últimos días de su vida.

Además de la psiquiatra Agustina Cosachov, los otros siete acusados por el fallecimiento del célebre futbolista son el neurocirujano Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.