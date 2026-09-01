1 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por la muerte de Diego Maradona: el testimonio de un psiquiatra favoreció a Agustina Cosachov

El psiquiatra y el jefe clínico del Hospital Central declararon en el Tribunal Oral N°7 de San Isidro y coincidieron en que el tratamiento farmacológico indicado al Diez no presentaba toxicidad. José Luis Covelli, especialista en Medicina Legal, sostuvo que las dosis eran bajas y adecuadas, lo que favoreció la situación de la imputada.

Por
La junta médica que evaluó al Diez

La junta médica que evaluó al Diez, vuelve al centro del debate.

En una nueva jornada clave del juicio oral, dos médicos de la junta que evaluó la atención de Diego Armando Maradona prestaron declaración ante el Tribunal Oral N°7 de San Isidro. Se trata del psiquiatra y del jefe clínico del Hospital Central, quienes en su momento apuntaron contra el tratamiento recibido durante la internación domiciliaria y reavivaron las críticas tras el polémico episodio de los estudios clínicos.

Diego Maradona y un romance guardado bajo siete llaves.
Te puede interesar:

Revelaron el percance íntimo que Maradona habría tenido con una exvedette: "Te llevo a una guardia"

En la audiencia de hoy, el psiquiatra José Luis Covelli —integrante de la Junta Médica Interdisciplinaria— declaró que el tratamiento farmacológico indicado a Diego Maradona fue “correcto” y que las dosis administradas no tenían toxicidad. Su testimonio favoreció directamente a la imputada Agustina Cosachov, ya que ratificó que los medicamentos no generaron daños en órganos como hígado o riñones.

Por su parte, el abogado defensor de Cosachov, Vadim Mischanchuk, se mostró conforme con el testimonio del médico y destacó que Covelli subrayó la necesidad de contar con un profesional clínico durante la internación domiciliaria. Según el letrado, la psiquiatra había solicitado en varias oportunidades la intervención de un especialista a la empresa de medicina prepaga, lo que reforzaría su posición en el proceso.

Además, declaró Ramiro Larrea, jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro, citado por los fiscales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Covelli y Larrea, integraron la junta médica interdisciplinaria que en 2021 elaboró un informe crítico sobre la atención que recibió el Maradona antes de su fallecimiento.

Con estas declaraciones, concluyó la etapa de producción de prueba del Ministerio Público Fiscal en el segundo debate oral por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona. Ahora será el turno de las defensas de los ocho acusados de presentar sus elementos.

Qué decía el informe de la junta médica de 2021

El informe elaborado por la junta interdisciplinaria en 2021 volvió a cobrar fuerza en el juicio que investiga las circunstancias de la muerte del astro ya que los especialistas concluyeron que el accionar de los profesionales responsables de su salud fue “inadecuado, deficiente y temerario”. Además, remarcaron que se ignoraron signos claros de riesgo de vida durante la internación domiciliaria.

Las declaraciones de los médicos que integraron el equipo de peritos oficiales apuntaron directamente contra dos de los principales acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Según el documento, ambos tuvieron un rol central en las decisiones médicas que derivaron en el deterioro del exfutbolista.

El tribunal oral comenzó a escuchar a los integrantes de la junta el pasado 11 de agosto, con el objetivo de que expliquen los fundamentos y procedimientos que llevaron a esas conclusiones. Sus testimonios se suman a la prueba clave del expediente y refuerzan la hipótesis de que Maradona no recibió la atención adecuada en los últimos días de su vida.

Además de la psiquiatra Agustina Cosachov, los otros siete acusados por el fallecimiento del célebre futbolista son el neurocirujano Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El empresario jamaiquino fue encontrado sin vida en la vía pública, en la localidad bonaerense de Libertad.

Murió Max Higgins: el trágico final del empresario que prometió un "Disney argentino"

La empresa Swiss Medical reconoció por escrito el error cometido.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la clínica reconoció que entregó por error la historia clínica de su papá

Encontraron documentación importante en una clínica de Palermo sobre el historial médico de Diego Maradona.

Allanaron una clínica de Palermo y recuperaron parte de la historia clínica de Maradona

Sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Fentanilo contaminado: la Justicia procesó a dos exfuncionarias y les impuso un embargo millonario

El acusado fue identificado como Mauricio C.

Misiones: extorsionó a una menor con publicar fotos íntimas y terminó preso

Aeroparque Jorge Newbery estará afectado por el paro programado para el 3 y 4 de septiembre. 

Confirmaron un paro en aeropuertos de todo el país para este jueves y viernes

Rating Cero

Maru Botana reveló qué vendían los padres de Tini en su local de San Isidro. 

Maru Botana reveló qué vendía Alejandro Stoessel en la franquicia de su marca y la indignó: "Me quedé helada"

Tini Stoessel envuelta en una polémica por sus dichos durante una entrevista.

Escándalo con una periodista que entrevistó a Tini Stoessel: "La mandaron a callar"

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Alejandro y Tini Stoessel.

Se filtró el punto clave que traba la firma del acuerdo entre Tini y Alejandro Stoessel

Callejero Fino y un antecendete que complica su situación.

Mientras Callejero Fino continúa detenido, revelaron un antecedente que podría complicar su situación judicial

últimas noticias

Javier Milei hablará a las 18 en una cumbre libertaria.

Milei reagrupa al núcleo duro libertario en una cumbre internacional en Buenos Aires

Hace 20 minutos
Sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Fentanilo contaminado: la Justicia procesó a dos exfuncionarias y les impuso un embargo millonario

Hace 25 minutos
El acusado fue identificado como Mauricio C.

Misiones: extorsionó a una menor con publicar fotos íntimas y terminó preso

Hace 29 minutos
Riquelme se deshizo en elogios hacia Messi tras su retiro de la Selección.

"Es único e irrepetible": la conmovedora reflexión de Riquelme tras el retiro de Messi de la Selección

Hace 34 minutos
Maru Botana reveló qué vendían los padres de Tini en su local de San Isidro. 

Maru Botana reveló qué vendía Alejandro Stoessel en la franquicia de su marca y la indignó: "Me quedé helada"

Hace 38 minutos