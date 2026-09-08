Cómo es la cárcel de Chonchocoro, el penal de máxima seguridad donde fue trasladado Fernando Cerimedo Fue inaugurado en 1992 y se encuentra ubicado en el municipio de Viacha, del departamento de La Paz, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. El exasesor del presidente Javier Milei, acusado de impulsar un intento de asesinato contra su expareja, permanecerá alojado 180 días mientras avanza la investigación en su contra. Por Agregar C5N en









Cerimedo permanecerá al menos 180 días en el penal.

El Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro es el lugar donde Fernando Cerimedo, consultor político y exasesor del presidente Javier Milei, permanecerá detenido durante los próximos 180 días mientras avanza la investigación por impulsar un intento de asesinato contra su expareja Nadia Beller.

Inaugurado en 1992, el penal se construyó en el municipio de Viacha, en La Paz, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar donde, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, actualmente aloja a más de 600 internos, entre ellos feminicidas, asesinos múltiples, violadores seriales y cabecillas del narcotráfico.

En sus 10 hectáreas, el penal presenta tres bloques principales de reclusión, rodeados por dobles muros perimetrales, cuatro torres internas de control y siete torres de vigilancia en la malla exterior. En Chonchocoro rigen actualmente estrictos controles de ingreso, restricciones de movilidad interna y una vigilancia permanente sostenida por torres de control y perímetros con fuerte custodia.

El frente de la cárcel donde Fernando Cerimedo permanecerá detenido al menos 180 días. Durante los últimos años supieron pasar, como detenidos preventivos, el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, cuando era investigado por alzamiento armado y terrorismo, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Juzgados por el golpe de 1980, Luis García Meza y Luis Arce Gómez también pasaron varios meses en reclusión.