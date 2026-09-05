Este artesano se volvió viral por restaurar los trofeos de Diego Maradona: cuál es su historia El especialista contó cómo fue trabajar con piezas cargadas de historia y el cuidado que requirió cada una durante el proceso. Por Agregar C5N en









Conocé la historia del artesano que restauró los trofeos de Maradona. Argento Restauraciones

Un artesano argentino trabajó en la restauración de objetos vinculados a Diego Maradona.

La tarea incluyó piezas históricas y recuerdos de gran valor sentimental.

Un detalle detectado durante el proceso permitió recuperar el aspecto original de uno de los objetos.

El restaurador contó cómo fue la experiencia de trabajar con parte del patrimonio de El Diez. El legado de Diego Armando Maradona está compuesto por recuerdos, imágenes y objetos que forman parte de la historia de nuestro fútbol. Entre ellos se encuentran trofeos y botines históricos que, con el paso del tiempo, necesitaron un trabajo especial para recuperar su aspecto original. Esa tarea quedó en manos de Sebastián Cánepa, un orfebre y restaurador que se hizo conocido por su particular vínculo con el patrimonio de El Diez.

Cánepa se encargó de restaurar, limpiar y devolverles el brillo a diferentes piezas vinculadas a Maradona, incluidos sus históricos botines del Mundial de México 1986. El trabajo fue realizado junto a un grupo reducido de profesionales y requirió un cuidado especial por el valor histórico y sentimental de cada objeto. Su labor al frente de Argento Restauraciones permitió recuperar detalles que permanecían ocultos.

Sebastián Cánepa tuvo el trabajo de restaurar objetos relacionados con El Diego. Argento Restauraciones En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el artesano contó cómo comenzó esta inesperada experiencia. “Un cliente habitual del local, con quien ya teníamos mucha confianza, vino un día y me preguntó si podíamos darle una mano con unos trofeos que necesitaba restaurar”, recordó. Sin embargo, recién después llegó la revelación que lo sorprendió: “Bueno, en realidad son los trofeos de Maradona”, le confesó aquel cliente.

Cuál es la historia del artesano Sebastián Cánepa Uno de los trabajos que más llamó la atención estuvo relacionado con un trofeo con forma de una clásica pelota de fútbol número 5. La pieza había llegado al taller con un aspecto completamente plateado y opaco, pero Cánepa detectó que podía haber algo más detrás de esa apariencia. Tras analizar los relieves y las uniones, comenzó a investigar cómo había sido fabricada originalmente.

Según relató, le planteó su teoría al historiador de Maradona que participaba del trabajo: “Para mí las costuras de esta pelota no eran plateadas; esto originalmente venía con un baño de oro”. El especialista revisó fotografías y archivos antiguos para comprobarlo y terminó confirmando la hipótesis del restaurador. De esta manera, pudieron recuperar la apariencia bicolor que originalmente tenía el trofeo.

Por sus manos pasaron trofeos y hasta los históricos botines del Mundial 86. Argento Restauraciones Más allá del desafío profesional, Cánepa destacó la responsabilidad que sintieron al trabajar con objetos que forman parte de la memoria colectiva de los argentinos. “Todos los que estábamos ahí adentro sentíamos una luz interna… unas ganas enormes de gritar o de abrazar esas cosas”, expresó. Sin embargo, explicó que el respeto por cada pieza fue fundamental y que ese cuidado acompañó todo el proceso de restauración del patrimonio de Diego Maradona.