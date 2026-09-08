Alerta sanitaria: detectan tres casos de una variante del Covid-19 en Argentina

El nuevo linaje de Ómicron fue identificado en tres residentes de la provincia de Buenos Aires. Las muestras fueron analizadas por la ANLIS Malbrán y corresponden a casos registrados entre abril y julio.

La variante BA.3.2 de Covid-19 , denominada popularmente “Cicada”, fue detectada por primera vez en Argentina luego de que la vigilancia genómica identificara tres casos en residentes de la provincia de Buenos Aires . Las muestras corresponden al período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026.

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El hallazgo fue informado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) a partir de los análisis realizados por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán.

BA.3.2 es un sublinaje de Ómicron que presenta un elevado número de mutaciones. Su denominación “Cicada” está vinculada con la historia de esta variante: fue identificada inicialmente en 2024, luego dejó de detectarse de manera significativa y volvió a aparecer posteriormente.

Por ahora, las autoridades sanitarias la mantienen bajo la categoría de Variante Bajo Monitoreo (VUM) . El BEN señaló que no existen evidencias de que represente un riesgo adicional importante para la población.

De los tres casos encontrados en Argentina, uno de los pacientes necesitó internación debido a comorbilidades previas . Según la información oficial, los tres evolucionaron favorablemente.

Qué se sabe sobre la variante BA.3.2 “Cicada”

BA.3.2 desciende de la variante BA.3 de Ómicron y fue identificada inicialmente en Sudáfrica en noviembre de 2024. Su circulación comenzó a adquirir mayor relevancia internacional hacia fines de 2025, aunque su expansión no fue uniforme entre los distintos países.

Durante las primeras semanas de 2026, el linaje incrementó su presencia y llegó a representar aproximadamente el 20% de las secuencias notificadas a nivel mundial durante las semanas epidemiológicas 4 y 5.

Hasta febrero de este año, había sido registrada en al menos 23 países de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía.

En el continente americano ya había sido detectada en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa. El hallazgo argentino constituye, de acuerdo con el BEN, el primer registro de BA.3.2 informado en Sudamérica.

Cuáles son los síntomas de la variante Cicada

Hasta el momento, los síntomas asociados a BA.3.2 no muestran diferencias relevantes respecto de los provocados por otras variantes del coronavirus.

Entre las manifestaciones que pueden aparecer se encuentran:

Fiebre.

Cansancio o fatiga.

Tos.

Estornudos.

Dolor de garganta.

Congestión o secreción nasal.

Dificultad para respirar.

Pérdida del olfato o del gusto.

Náuseas, vómitos o diarrea.

La información disponible hasta ahora no permite afirmar que Cicada provoque cuadros más graves que otras variantes de COVID-19. Sin embargo, los primeros análisis indican que BA.3.2 podría presentar una capacidad de evasión parcial frente a la inmunidad generada tanto por infecciones anteriores como por la vacunación.