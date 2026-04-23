23 de abril de 2026 Inicio
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El hombre que profanó el cajón de Diego Maradona encabezó una toma en la Paternal

Diego Molina reapareció públicamente como líder de una ocupación de una vivienda ubicada en el barrio porteño. En 2021 había sido condenado por el delito de "profanación de cadáver humano" tras fotografiarse con el cuerpo del astro del fútbol en una funeraria.

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Diego Molina fue condenado por el delito de “profanación de cadáver humano” por difundir una foto junto al cajón de Maradona.

Diego Molina fue condenado por el delito de “profanación de cadáver humano” por difundir una foto junto al cajón de Maradona.

Diego Molina, el hombre fotografiado junto al cadáver de Diego Armando Maradona, fue identificado como líder de la toma de una vivienda en el barrio porteño de La Paternal. En 2021, el sujeto había sido condenado por el delito de "profanación de cadáver humano" tras fotografiarse con el cuerpo del astro del fútbol en una funeraria.

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El operativo de desalojo escaló en conflicto este jueves y llevó más de nueve horas. En el marco de la expulsión de cinco domicilios usurpados desde hace más de 26 años, la Justicia avanzó con el desalojo de varias propiedades en el barrio. Una de las viviendas pertenecía a una única propietaria y se encontraba ocupada desde el año 2000.

La dueña le había permitido a su empleada en 1998 que viviera en la casa, pero pocos años después el lugar fue tomado por terceros. En 2009 se dictó una sentencia firme de desalojo que nunca se cumplió.

Lo que llamó la atención del operativo en el barrio porteño fue la reaparición de Diego Molina como cabecilla de la resistencia del desalojo. El condenado por "profanación de cadáver humano" en 2021 fue capturado por las cámaras liderando el conflicto que se desató frente al operativo policial.

Diego Molina - Desalojo en Paternal

Molina se había sacado una foto con el cajón de Diego Maradona cuando él era empleado de la funeraria donde descansaba el cuerpo del Diez. Luego de viralizarse su imagen con el pulgar hacia arriba al lado del ataúd, el Juzgado Penal Contravencional y Faltas número 14 de la Ciudad decidió condenarlo con la pena máxima por el delito de “profanación de cadáver humano” y mostrar imágenes íntimas a cuatro días de arresto en suspenso, 50 horas de tareas comunitarias y donar 10 mil pesos a la Fundación Integra Asociación Civil que es de recuperación de adictos.

El conflicto en las viviendas de La Paternal de desató tras el operativo de desalojo. En 1998 una empleada de una de las viviendas se convirtió en la dueña del lugar y luego ocupas la tomaron y mantenían como argumento que la inquilina era la dueña. Como resultado de la intervención policial, tres personas con antecedentes policiales fueron detenidas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

A su vez, por pedido de la Fiscalía, la Guardia de Auxilio clausuró el edificio por peligro de derrumbe y la Red de Atención censó a las personas que estaban en el interior de las propiedades para darles una solución habitacional.

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