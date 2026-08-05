Causa Cuadernos: Iguacel repitió falsedades, trastabilló y se quedó sin respuestas

El extitular de Vialidad tuvo otra fallida presentación en el juicio, repitiendo argumentos que ya fueron desestimados.

El extitular de Vialidad, Juan Iguacel, era un testigo que esperaba la Fiscalía, pero otra vez protagonizó una declaración fallida plagada de argumentos que ya fueron desestimados , trastabilló a la hora de contestar y se quedó sin respuesta varias veces.

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En una jornada extensa, Iguacel volvió a reiterar que se pagaron obras que no se hicieron, una de las acusaciones que menos respaldo obtuvieron en el proceso. El mismo Iguacel pidió una auditoría que demostró que no se pagó nada que no se hubiera construido y además, que era falso que las rutas no llevaran a ninguna parte. Ese argumento era tan frágil que, de hecho, ni siquiera figuró en la condena.

Minutos después Iguacel dudó varias veces en su declaración, por ejemplo, cuando le preguntaron si había hecho la denuncia de la presunta cartelización de las constructoras durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, años en los que, según afirmó, se cobraron sobreprecios del 40 por ciento,. Allí, el exfuncionario confesó que solo hizo entre 10 y 12, cuando las obras realizadas eran más de 500 . Tampoco quedó claro si reclamó judicialmente ese supuesto 40 por ciento.

Consultado para que dé más precisiones acerca de que los adelantos que se pagaban por las obras estaban destinados a pagar coimas a los gobiernos kirchneristas, aportó que "se lo contó Sergio Passacantando, gerente de administración de Vialidad ". Y sumó otra afirmación falsa: que las obras en el gobierno de Mauricio Macri salieron más baratas, cuando lo que habían demostrado las pericias era que se había pagado menos porque las obras no se habían empezaba de cero, sino que gran parte de ellas ya estaban hechas.

Pero en el momento más de la exposición, Iguacel directamente se quedó sin palabras . Fue cuando el abogado Carlos Alberto Beraldi le preguntó: “Ud. acaba de decir que una de sus denuncias fue por la Autopista Richieri. En concreto, denunció a la empresa Aecsa del Grupo Indalo. ¿Ud sabía que en esa causa se dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito?”.

“Sí”, respondió Iguacel.

“¿Y por qué no lo dijo?”, inquirió Beraldi.

El exfuncionario no tuvo respuesta.

Otro punto en el que Iguacel trastabilló giró en torno a su afirmación de que una de las pruebas de la trama de corrupción fue la designación de Passacantando mediante un decreto, algo que, según sus palabras "no ocurrió en toda la historia”. Pero en el juicio se comprobó que otros presidentes ya habían designado gerentes de Vialidad con ese mecanismo.

“Es lo que me dijeron”, se limitó a decir Iguacel.

Una duda similar mostró cuando fue consultado sobre el empresario que, según su relato, fue a su oficina “a continuar con prácticas ilegales”. “¿Ud. hizo la denuncia?”, le preguntaron.

“Sí, pero no me acuerdo del nombre del empresario”, respondió.

En las audiencias surgió también que Iguacel estuvo procesado por el escandaloso caso de los peajes de la Panamericana, uno de cuyos accionistas era Mauricio Macri. En ese caso, el peaje subió de 4 pesos a 75,50 y Macri, supuestamente, vendió su parte después del aumento.

Tiempo después se reveló que las operaciones de la familia Macri se hicieron a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Liechtenstein y la supuesta venta se hizo a una empresa sin antecedentes. El negocio fue redondo: las acciones se multiplicaron por 40 gracias al aumento del peaje.