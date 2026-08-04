Mahiques anunció el envío de 203 pliegos al Senado: "Vinimos a arreglar los problemas de la Justicia" El ministro de Justicia afirmó que es "un paso concreto para empezar a reconstruir un sistema judicial que funcione mejor para todos los argentinos". Por Agregar C5N en









"No vamos a detenernos hasta cubrir todas las vacantes posibles", adelantó Mahiques.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó el envío de 203 pliegos judiciales al Senado y sostuvo que es "un paso concreto para empezar a reconstruir un sistema judicial que funcione mejor".

En un mensaje publicado en la red social X, el funcionario aseveró que Javier Milei es "el presidente que más candidatos elevó al Senado para cubrir cargos judiciales en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994", hecho que calificó como un "récord histórico".

"Vinimos arreglar los problemas de la Justicia", sintetizó.

"Cada uno de ellos es un paso concreto para empezar a reconstruir un sistema judicial que funcione mejor para todos los argentinos", celebró Mahiques, y aclaró que "todavía queda mucho por hacer y no vamos a detenernos hasta avanzar en la cobertura de todas las vacantes posibles".

Mahiques destacó la gestión de Javier Milei en el envío de los pliegos judiciales. Presidencia En detalles, los 203 pliegos judiciales se desglosan en: 144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y 4 listas de conjueces.

Milei y Mahiques mantuvieron una reunión en la Quinta de Olivos hace unos días, tras el regreso del mandatario de Perú, donde participó de la asunción de Keiko Fujimori. Durante el encuentro trataron distintos temas pendientes de la agenda judicial.