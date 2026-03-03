3 de marzo de 2026 Inicio
Estremecedor: un adolescente llevó un arma a su escuela y se disparó frente a sus compañeros

El arma le pertenecía a un familiar. El joven de 17 años se encuentra internado con pronóstico reservado. Docentes y compañeros fueron testigos de la terrorífica escena.

Por
El joven de 17 años se encuentra en grave estado. 

El joven de 17 años se encuentra en grave estado. 

Un joven de 17 años llevó un arma a la escuela y se disparó frente a sus docentes y compañeros durante el recreo. La terrorífica escena ocurrió en Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO en Misiones. El estudiante se encuentra internado con pronóstico reservado.

Durante el primer día de clases, un adolescente llevó un arma al colegio y, durante el recreo, se disparó en el pecho frente a sus compañeros y docentes.

De inmediato establecieron un operativo para poder asistir al joven de 17 años y trasladarlo al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Mientras que la escuela cerró sus puertas durante el lunes y martes.

Según los primeros informes policiales, el estudiante gatilló cuando manipulaba un arma de calibre 22, que era propiedad de su abuela.

El arma fue encontrada en el patio del establecimiento con ocho balas en su interior. Según informó La Gaceta, el joven presenta neumotórax y se encuentra en grave estado.

De inmediato intervino la Dirección de Prevención del Suicidio de Misiones y la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio (CAIS) quienes compartieron un comunicado.

Comunicado de la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio (CAIS)

En virtud del hecho de público conocimiento que ha ocurrido en la tarde de este lunes, en la EPET N° 1 de la ciudad de Posadas, desde la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio, CAIS, informamos que el estudiante en cuestión se encuentra siendo atendido por profesionales de la salud y su familia está siendo contenida por las personas e instituciones correspondientes.

Desde las primeras horas después de haber sucedido el hecho, en la escuela están trabajando los equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de la Dirección de Políticas Estudiantiles y el Consejo General de Educación a través de Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario, brindando contención a docentes, estudiantes y personal de la institución, todos integrantes de la CAIS.

Por otro lado, se activó el protocolo del Ministerio de Educación vigente para estos casos, realizando las actuaciones administrativas correspondientes y dando intervención a las autoridades competentes.

Asimismo, desde la Coordinación de la CAIS se está articulando el acompañamiento a los demás estudiantes que fueron testigos directos de lo sucedido y sus familias.En los próximos días se continuará con la agenda de acompañamiento institucional, generando espacios de escucha y contención para quienes lo necesiten, alumnos, docentes y directivos.

Estrategia de Contención Inmediata

  1. El supervisor de la Institución realizó todas las actuaciones administrativas correspondientes
  2. Mañana martes 03 de marzo, a las 7 h se realizará una reunión con el equipo directivo para verificar si no hay más estudiantes que necesitan contención urgente.
  3. Desde la Coordinación de la CAIS se brindará asistencia a las 6 familias de los estudiantes que fueron testigos directos y se acompañará a los equipos educativos en la contención.
  4. GPI a las 8hs brindará la contención al equipo docente.
  5. Políticas Estudiantiles brindará los espacios de primera escucha y contención a estudiantes de manera institucional.
