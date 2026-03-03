Mendoza: un hombre persiguió a los ladrones de su bicicleta y mató a uno al atropellarlo con su camioneta El hecho ocurrió en la ciudad mendocina de Las Heras. El dueño de la bicicleta, tras el episodio, quedó detenido y permanece a la espera de la imputación. En tanto, el otro delincuente logró escapar y continúa siendo buscado por las autoridades. Por + Seguir en







Un comerciante persiguió en camioneta a dos ladrones tras el robo de su bicicleta y atropelló a uno.

Un hombre persiguió con su camioneta Toyota Hilux a los ladrones de su bicicleta en la ciudad mendocina de Las Heras. Tras la persecución, atropelló a uno de los delincuentes que murió en el lugar mientras el otro escapó. La víctima del robo se encuentra detenido y será imputado en las próximas horas.

Un comerciante de 43 años fue detenido en la ciudad mendocina de Las Heras tras protagonizar una persecución fatal. Todo ocurrió alrededor de las 6.15 en el barrio Altos del Oeste, cuando el hombre escuchó ruidos en el patio de su vivienda y descubrió que dos personas huían con su bicicleta. De inmediato, tomó su camioneta Toyota Hilux y salió tras los ladrones, mientras su esposa intentaba comunicarse con el 911.

Durante la persecución, el comerciante embistió a uno de los delincuentes, que murió en el lugar, mientras el otro logró escapar. La víctima del robo quedó detenida y será imputada en las próximas horas, en un caso que ya genera fuerte conmoción en la provincia. El fallecido fue identificado como César Federico González Becerra, de 34 años mientras que el otro delincuente logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.

Falleció un ladrón tras ser atropellado por la víctima del robo en Las Heras Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el delincuente fallecido registraba antecedentes por robo simple y robo agravado, con detenciones en distintas oportunidades, incluida una reciente en febrero por tentativa de robo agravado por escalamiento. La investigación quedó bajo la órbita de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien confirmó que el comerciante permanece detenido e incomunicado. “Estamos aguardando los informes científicos para establecer la dinámica y la mecánica del hecho. Ya se iniciaron las pericias psicológicas y psiquiátricas”, señaló la funcionaria judicial.

La Fiscalía se encuentra analizando las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios recolectados para definir la calificación legal del caso, que podría encuadrarse como homicidio simple, homicidio culposo o bajo la figura de emoción violenta. El resultado de estas pericias será clave para determinar la imputación y el futuro procesal del detenido.