Tragedia en Berisso: una mujer de 86 años murió tras un incendio en su casa El hecho fue advertido después de que los vecinos advirtieran la presencia de humo en una ventana. Las autoridades ingresaron y observaron el cuerpo con quemaduras.







El hecho se produjo en Berisso.

Una mujer de 86 años murió en su casa en la ciudad bonaerense de Berisso luego de un incendio en una de las habitaciones, que se desató por causas que las autoridades intentan establecer. El hecho fue advertido después de que los vecinos de la zona advirtieran la presencia de humo en la ventana.

El suceso se registró en una casa ubicada sobre la calle 166, entre 12 y 13, donde el personal del Comando de Patrullas asistió ya que recibieron un alerta por un incendio. En este marco, las autoridades dialogaron con un hombre identificado como Mario Luján Mordini Vellot, quien manifestó que en el interior de la casa se encontraba su madre, Nelly Irma Noemí Vellot, y que salía humo desde una de las habitaciones.

Bomberos Berisso Los bomberos de Berisso intervinieron en el hecho. En tanto, los policías ingresaron, observaron fuego en un ambiente y, al abrir la puerta de la habitación afectada, encontraron en el suelo el cuerpo de la mujer, desnudo, con restos de quemaduras y llamas a su alrededor. Inmediatamente solicitaron la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes extinguieron las llamas y evitaron que el fuego se extienda al resto de la vivienda. Luego, los médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer.

La causa se encuentra a cargo de María Cecilia Corfield, quien encabeza la Unidad Fiscal de Investigación N°15 y caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte". La investigación continúa para establecer cómo se inició el fuego y las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la mujer.

Otra tragedia en Berisso: un joven murió tras chocar su auto contra un paredón Un joven murió el domingo en la ciudad bonaerense de Berisso luego de que chocara contra un paredón cuando conducía su vehículo. Las autoridades ordenaron una investigación para establecer si el hecho se produjo por la participación de otro automóvil.

El suceso se registró en el cruce de la Avenida Montevideo y la calle 71, donde un Volkswagen Gol negro chocó de frente contra un paredón, por motivos que las autoridades buscan determinar. En este marco, el personal del Comando de Patrullas confirmó que en el interior del vehículo se encontraba un hombre inconsciente, quien luego fue identificado como Gabriel Garibaldi, de 26 años. En tanto, después arribaron un grupo de bomberos y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para liberar al conductor en un amplio operativo, ya que había quedado atrapado entre los hierros. Luego, fue trasladado al Hospital Larraín, donde finalmente falleció pese a ser asistido. En este marco, la fiscal Ana Scarpino, a cargo de la Unidad Fiscal N°14 de La Plata caratuló preventivamente la causa como "homicidio culposo" y ordenó pericias accidentológicas en el lugar del hecho, además del análisis de las cámaras de seguridad de la zona. También se espera los resultados de la autopsia al cuerpo para sumar elementos al expediente.