11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Rechazaron la domiciliaria para el menor que arrastró 15 cuadras a Kim Gómez

La magistrada María José Lescano resolvió que el acusado de 14 años siga en un instituto de menores.

Por
El menor que mató a la nena segrirá recluído en un instituto de menores.

El menor que mató a la nena segrirá recluído en un instituto de menores.

Redes Sociales

La jueza que investiga el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada por delincuentes en el barrio bonaerense de Altos de Lorenzo, rechazó el pedido de arresto domiciliario pedido por la defensa del menor de 14 años. Con esta medida permanecerá alojado en un instituto durante dos años.

Makintach está suspendida de manera preventiva, ya no podrá renunciar y pasará a cobrar el 40% del sueldo.
Te puede interesar:

Causa Maradona: la Justicia imputó a la jueza Makintach y Burlando pidió su destitución

La fiscal Carmen Ibarra confirmó que desestimaron el recurso presentado por los abogados y que la magistrada María José Lescano resolvió que el imputado continúe con medidas de seguridad.

Por otra parte, este miércoles, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por Raúl Dalto y Silvia Oyhamburu, ratificaron la decisión de Lescano sobre la permanencia del menor en un instituto de menores.

El otro imputado, el adolescente de 17 años irá a juicio oral y público por el delito de homicidio en ocasión de robo.

La situación del otro acusado

A principios de este mes, la fiscal Ibarra, titular de la UFI N°3 de Menores, solicitó la elevación a juicio oral para el adolescente de 17 años imputado por el crimen de Kim. La decisión de avanzar a la instancia de debate oral y público está ahora en manos de la magistrada María José Lescano.

Los hechos

El 25 de febrero pasado en las calles 25 y 72 de la localidad platense de Altos de San Lorenzo, dos delincuentes de 17 y 14 años abordaron al vehiculo en que estaban Florencia, madre de la pequeña, y Kim, les robaron el auto y escaparon a gran velocidad.

La madre de la niña corrió tras el automóvil gritando desesperadamente que su hija estaba dentro y en un momento determinado la tiraron del rodado, pero Kim quedó enganchada y fue arrastrada unas 15 cuadras.

La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades. En tanto, la nena de 7 años falleció casi al instante debido a las graves heridas y los golpes que sufrió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre.

Encontraron muerto al argentino secuestrado en Brasil

Las elecciones bonaerenses se desarrollaron el domingo.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar y dónde pagarla

Obras en el Tren Mitre: qué ramales se suspenden y cómo afectarán a los pasajeros

Obras en el Tren Mitre: qué ramales se suspenden y cómo afectarán a los pasajeros

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar.

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar

play

Luego del revés en las urnas, La Libertad Avanza presentó la mesa política de provincia de Buenos Aires

La información provino del lugar donde la mujer está detenida.

Trasladaron a la mamá de Ayelén Paleo, acusada de integrar una red de trata

Rating Cero

Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day﻿.

Zendaya sorprendió con un inesperado look: ¿cambia de papel en Marvel?

La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales.

La impresionante transformación de Celeste Cid por un tratamiento estético

Yanina Latorre sorprendió con sus palabras contra Gimena Accardi.

Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"

Polémica en el bar ﻿vuelve a la televisión con un panel totalmente renovado.

Insólito: Polémica en el bar cambia de canal en la previa a su estreno

Los conductores y panelistas hablaron de las malas vibras en el lugar.
play

El impactante fenómeno paranormal que se vivió en vivo en un programa de El Trece

La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.
play

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

últimas noticias

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 12 de septiembre

Hace 8 minutos
El entreandor de 51 años habló a corazón abierto.

Matías Almeyda y una dura confesión sobre su depresión: "Presión es que te vean tirado como un perro y no te entiendan"

Hace 19 minutos
Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Hace 26 minutos
Axel Kicillof cruzó a Milei: Nunca tendrá el apoyo popular desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública

Kicillof cruzó a Milei: "Las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime "

Hace 31 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre

Hace 32 minutos