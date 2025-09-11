Rechazaron la domiciliaria para el menor que arrastró 15 cuadras a Kim Gómez

La magistrada María José Lescano resolvió que el acusado de 14 años siga en un instituto de menores.

El menor que mató a la nena segrirá recluído en un instituto de menores.

La jueza que investiga el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada por delincuentes en el barrio bonaerense de Altos de Lorenzo, rechazó el pedido de arresto domiciliario pedido por la defensa del menor de 14 años. Con esta medida permanecerá alojado en un instituto durante dos años.

La fiscal Carmen Ibarra confirmó que desestimaron el recurso presentado por los abogados y que la magistrada María José Lescano resolvió que el imputado continúe con medidas de seguridad.

Por otra parte, este miércoles, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por Raúl Dalto y Silvia Oyhamburu, ratificaron la decisión de Lescano sobre la permanencia del menor en un instituto de menores.

El otro imputado, el adolescente de 17 años irá a juicio oral y público por el delito de homicidio en ocasión de robo.

A principios de este mes, la fiscal Ibarra , titular de la UFI N°3 de Menores, solicitó la elevación a juicio oral para el adolescente de 17 años imputado por el crimen de Kim. La decisión de avanzar a la instancia de debate oral y público está ahora en manos de la magistrada María José Lescano .

Los hechos

El 25 de febrero pasado en las calles 25 y 72 de la localidad platense de Altos de San Lorenzo, dos delincuentes de 17 y 14 años abordaron al vehiculo en que estaban Florencia, madre de la pequeña, y Kim, les robaron el auto y escaparon a gran velocidad.

La madre de la niña corrió tras el automóvil gritando desesperadamente que su hija estaba dentro y en un momento determinado la tiraron del rodado, pero Kim quedó enganchada y fue arrastrada unas 15 cuadras.

La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades. En tanto, la nena de 7 años falleció casi al instante debido a las graves heridas y los golpes que sufrió.