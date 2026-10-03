3 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Derrumbe en Hawái: la erosión marina destruyó el icónico arco Hōlei

La emblemática formación de 27 metros de altura colapsó sobre el océano Pacífico tras sufrir daños estructurales acumulados y el reciente embate de un temporal.

Por
Comparación del arco marino sobre el océano con una vista de los acantilados rocosos sin el arco.

Comparación del arco marino sobre el océano con una vista de los acantilados rocosos sin el arco.

NPS/Janice Wei

El reconocido arco Holei, una de las atracciones turísticas y naturales más fotografiadas del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, colapsó por completo en las aguas del Océano Pacífico. El desmoronamiento de la estructura de roca volcánica, de 27 metros de altura, ocurrió a fines de septiembre como consecuencia de un proceso prolongado de erosión marina y desgaste geológico.

Una anciana de 102 años falleció y al menos 90 personas tuvieron que ser rescatadas de emergencia.
Te puede interesar:

Tragedia en España: las inundaciones dejan un muerto y decenas de inundados

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés) confirmó la pérdida de la formación rocosa después de la reapertura del predio, que había permanecido cerrado temporalmente por el paso de la tormenta tropical Nolo. Al realizar las recorridas de inspección, los guardaparques constataron que la famosa bóveda ubicada en costa sur de la Isla Grande había desaparecido bajo del mar.

"La línea costera que flanquea el arco marino ha mostrado signos de inestabilidad durante años", dijo el NPS, que advirtió en 2021 que el arco acabaría derrumbándose. Ubicado al final de la célebre ruta Chain of Craters Road, el monumento natural recibía año a año la visita de miles de turistas.

Desde el organismo explicaron que la destrucción fue causada por un fenómeno de erosión diferencial, en que el oleaje desgasta las capas de roca más blanda con mayor velocidad que los bloques compactos. En 2021, advirtieron que la roca tenía una "vida útil limitada" y subrayaron que la dinámica costera genera y destruye estas estructuras de manera natural a lo largo del tiempo.

Cómo se formó el famoso arco marino Holei

El famoso arco marino Holei, en el archipiélago de Hawái, en Estados Unidos, era una estructura de roca volcánica de 27,4 metros de altura que se formó hace unos 550 años. El arco que se proyectaba hacia el agua desde un peñasco del Parque Nacional de los Volcanes desapareció entre el 23 y el 27 de septiembre, según informó el Servicio de Parques Nacionales. Se desconoce la hora exacta del derrumbe.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

cientificos alertan por super nino: el calor extremo podria generar la muerte de 451.000 personas

Científicos alertan por "Súper Niño": el calor extremo podría generar la muerte de 451.000 personas

Londres tendrá la decisión final sobre los futuros proyectos en las Malvinas.

Explotación petrolera en Malvinas: Reino Unido tendrá la autorización final sobre las futuras licencias

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil. 

A horas de la elección, Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas con actos masivos en San Pablo

El copiloto fue identificado como Hammam al-Hammami. 

Un "lobo solitario" con posturas extremistas: quién es el copiloto de FlyDubai que apuñaló a su compañero en pleno vuelo

Se trata de un jet Gulfstream utilizado como aeronave de traslado médico. 

Misterio en el aire: desapareció un avión que partió desde Bermudas con seis personas

Se convirtió en el brote de ébola más mortífero desde 2020. 

Avanza la epidemia del ébola en Congo: se registraron más de 4.000 muertes y 8.000 casos confirmados

Rating Cero

El gesto de la intérprete con su nueva pareja desató la controversia entre sus seguidores.

La Joaqui y Tiago PZK sellaron su amor con un tatuaje muy particular: qué significa

La conductora mostró los tramos más complejos del camino, anegados por la acumulación de agua.

Pampita caminó otra vez a Luján: lluvia, protección para los pies y una profunda reflexión sobre la fe

Ya está en casa, informó Luis Ventura en sus redes.

El emotivo mensaje de Luis Ventura tras el alta de su hijo Antoñito: "Ya está en casa"

Según reveló la propia influencer, un familiar deberá hacer quimioterapia.

Camilota reveló que un familiar atraviesa un duro problema de salud: "Una noticia que jamás hubiese querido dar"

Qué fue de la vida de Tom Felton, el actor que interpretó a Draco Malfoy en Harry Potter.

Qué fue de la vida de Tom Felton, el actor que se hizo famoso con Draco Malfoy

Meryl Streep protagonizó algunos de los personajes más recordados de la historia del cine.

Cuáles fueron los cinco papeles con los que Meryl Streep dejó sin palabras a todo Hollywood

últimas noticias

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. 

Scaloni palpitó la despedida de Messi: "Va a ser un día inolvidable para todos"

Hace 10 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 3 de octubre de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3923 del sábado 3 de octubre de 2026

Hace 20 minutos
play
Lautaro Martínez y el primer gol de Argentina. 

Previo a la despedida de Messi, la Selección argentina se floreó y goleó 7-0 a Burkina Faso

Hace 29 minutos
No hubo partido en el Monumental y los memes estallaron en las redes.

La Selección argentina goleó a Burkina Faso y las redes explotaron: los mejores memes de la aplastante victoria

Hace 51 minutos
La Selección se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la goleada ante Burkina Faso

Hace 52 minutos