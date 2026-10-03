Derrumbe en Hawái: la erosión marina destruyó el icónico arco Hōlei La emblemática formación de 27 metros de altura colapsó sobre el océano Pacífico tras sufrir daños estructurales acumulados y el reciente embate de un temporal. Por Agregar C5N en









Comparación del arco marino sobre el océano con una vista de los acantilados rocosos sin el arco. NPS/Janice Wei

El reconocido arco Holei, una de las atracciones turísticas y naturales más fotografiadas del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, colapsó por completo en las aguas del Océano Pacífico. El desmoronamiento de la estructura de roca volcánica, de 27 metros de altura, ocurrió a fines de septiembre como consecuencia de un proceso prolongado de erosión marina y desgaste geológico.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés) confirmó la pérdida de la formación rocosa después de la reapertura del predio, que había permanecido cerrado temporalmente por el paso de la tormenta tropical Nolo. Al realizar las recorridas de inspección, los guardaparques constataron que la famosa bóveda ubicada en costa sur de la Isla Grande había desaparecido bajo del mar.

"La línea costera que flanquea el arco marino ha mostrado signos de inestabilidad durante años", dijo el NPS, que advirtió en 2021 que el arco acabaría derrumbándose. Ubicado al final de la célebre ruta Chain of Craters Road, el monumento natural recibía año a año la visita de miles de turistas.

Desde el organismo explicaron que la destrucción fue causada por un fenómeno de erosión diferencial, en que el oleaje desgasta las capas de roca más blanda con mayor velocidad que los bloques compactos. En 2021, advirtieron que la roca tenía una "vida útil limitada" y subrayaron que la dinámica costera genera y destruye estas estructuras de manera natural a lo largo del tiempo.