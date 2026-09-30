Caso Loan Peña: la Justicia analiza drenar dos lagunas y realizar pericias con inteligencia artificial La jueza federal Cristina Pozzer Penzo dio curso a un planteo de la querella para evaluar la viabilidad técnica de vaciar dos cuerpos de agua en 9 de Julio y comparar imágenes satelitales, en medio del avance del juicio oral en Corrientes. Por Agregar C5N en









La laguna Collera es una de las apuntadas por la Justicia de Corrientes.

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio, la investigación judicial evalúa dar un nuevo impulso a las tareas de búsqueda en el terreno. La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, hizo lugar a un requerimiento de la querella representada por la familia del niño para analizar la posibilidad de drenar dos lagunas específicas, identificadas en el expediente como N°1 y N°4. Aunque los cuerpos de agua ya habían sido rastrillados anteriormente, nunca se llegó a disponer su vaciamiento completo.

La medida dispuesta por el juzgado no implica por el momento una orden directa de drenaje, sino una etapa previa de consulta a especialistas e instituciones como el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y el Comando Unificado Corrientes (CUC). Las autoridades deben evaluar tanto el impacto ecológico como el riesgo hidráulico, ya que el vaciamiento de las lagunas podría afectar o inundar campos linderos, especialmente en un contexto signado por la crecida de ríos y arroyos en la provincia. El CUC dispone de un plazo de 30 días para expedirse sobre la viabilidad de la tarea y de otras técnicas complementarias.

El juicio oral en Corrientes podría extenderse hasta el año que viene. Entre los procedimientos bajo análisis para las lagunas N°1 y N°4 se destacan los estudios magnetométricos, la extracción de sedimentos del lecho y la aplicación de ADN ambiental, técnica orientada a detectar material biológico persistente en el agua. Según las fuentes judiciales, la meta no es únicamente la búsqueda de restos, sino ampliar la superficie examinada para descartar hipótesis y procurar dar con objetos de interés para la causa, como prendas de vestir o el botín del menor que aún no ha aparecido. Asimismo, el juzgado aprobó avanzar con una pericia geoespacial asistida por herramientas de inteligencia artificial para comparar imágenes tomadas desde el 1° de junio de 2024 y detectar posibles alteraciones en la superficie del terreno.

En paralelo a estas diligencias, el proceso judicial principal continúa en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde se juzga a siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor de 5 años, sumado a un expediente que involucra a otras diez personas por manipulación de testimonios y entorpecimiento. Por otra parte, la magistrada Pozzer Penzo rechazó el pedido formulado por las defensas para realizar una nueva reconstrucción de los hechos, al considerar que exigía la participación de adultos y menores sin aportar elementos novedosos.

Mientras la fiscalía apeló el sobreseimiento de ocho imputados en el legajo de la causa que investigaba una eventual finalidad de trata de personas, la familia de Loan mantiene firme su reclamo de justicia y la exigencia de que los acusados rompan el "pacto de silencio".