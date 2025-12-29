Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 30 de diciembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 30 de diciembre de 2025 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.