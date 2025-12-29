29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las pymes criticaron las políticas del Gobierno y advirtieron que están "libradas al azar"

El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, cuestionó a la administración libertaria y marcó que ignora "las necesidades ante la caída brutal del consumo y su efecto inmediato en las fábricas y el empleo".

Por
Las pymes advirtieron por su situación.

Las pymes advirtieron por su situación.

Industriales Pymes Argentinos (IPA) cuestionó las políticas productivas del Gobierno y advirtió que la administración libertaria "decidió dejar librado al azar la supervivencia de las Pymes industriales". Además, el presidente de la asociación, Daniel Rosato, alertó que "las dos velocidades en la que se mueve la actividad económica desbalanceó el escenario productivo y laboral".

 El Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP). 
Te puede interesar:

El Banco Central anunció su estrategia monetaria y cambiaria para 2026

En un informe, IPA expuso los dichos de Rosato, quien cargó contra el Gobierno: "El informe del Observatorio IPA confirmó que el Gobierno nacional decidió dejar librado al azar la supervivencia de las Pymes industriales, no sólo por desatender las necesidades ante la caída brutal del consumo y su efecto inmediato en las fábricas y el empleo; sino también por sostener la presión impositiva sobre el sector productivo al mismo tiempo que liberaba las importaciones de todo tipo".

En tal sentido, criticó la postura económica de la administración de La Libertad Avanza. "La falta de un plan industrial no puede compensarse con el superávit fiscal, ni la baja de la inflación, que son dos buenas noticias para el país, pero que nunca deben estar atadas a una mortandad de empresas que ponga en riesgo la estabilidad social por la falta de empleo. Aún está por verse si se trató de una torpeza de un Gobierno inexperto o de un verdadero objetivo para destruir el conglomerado industrial local", expresó.

Daniel Rosato
Daniel Rosato, presidente de IPA.

Daniel Rosato, presidente de IPA.

En tanto, Rosato subrayó el impacto en la producción y el trabajo: "Estamos a tiempo de evitar la catástrofe, porque quedó totalmente claro que las dos velocidades en la que se mueve la actividad económica desbalanceó el escenario productivo y laboral, ya que los sectores que se vieron beneficiados por el modelo económico implementado hasta ahora no lograron compensar las pérdidas laborales".

También pidió que el Gobierno se muestre dispuesto a discutir con las organizaciones. "Pero si el ministro Luis Caputo se abre al diálogo con las entidades que representamos al corazón de la economía real puede abrirse un camino de escape a una crisis social, porque algunas medidas pueden salvar a las fábricas nacionales", señaló.

IPA advirtió que la economía argentina atraviesa "un escenario de extrema heterogeneidad"

En este marco, la asociación se refirió a la actividad económica: "Según el último informe del Observatorio IPA, la economía argentina transitó el último tramo de 2025 en un escenario de extrema heterogeneidad. Así lo confirmaron los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en donde la actividad creció un 3,2% interanual en octubre, aunque volvió a caer un 0,4% en términos desestacionalizados".

"Sobre esta dinámica, la investigación mostró números que señalaron 'una recuperación aún inestable' y un avance concentrado en los sectores primarios y financieros. En este sentido, la intermediación financiera y los hidrocarburos explicaron la mayor parte del repunte, mientras que los servicios ligados al mercado interno permanecieron en retroceso, configurando 'un rebote limitado y poco difundido'", añadieron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 30 de diciembre

Sindicato del neumático realizará paro nacional por falta de acuerdo salarial

Sindicato del neumático realizará paro nacional por falta de acuerdo salarial

El consumo en shoppings cayó durante el tercer trimestre de 2025.

Cayó el consumo en mayoristas y shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, pero remontó en supermercados

El valor global del mercado podría superar los u$s310.000 millones en diez años.

La industria global del cannabis se consolida en 2025 con ingresos históricos y un horizonte expansivo

Enero llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y tarifas

Enero llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y tarifas

El dólar oficial viene de una semana sin modificaciones.

El dólar oficial se mantuvo estable en el inicio de otra semana corta por Año Nuevo

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Sofía Gonet subió a sus redes sociales la demanda que recibió por parte del vecino de un amigo

Problemas para La Reini Gonet: la demandaron por exhibicionismo

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

últimas noticias

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

Hace 18 minutos
En la educación primaria y secundaria, se fusionaron más de 285 cursos.

Por el desplome de la natalidad, caen las inscripciones en escuelas y jardines de la Ciudad de Buenos Aires

Hace 33 minutos
El Gobierno confirmó que vetará el fallo que suspende el protocolo antipiquete

El Gobierno confirmó que apelará el fallo que suspende el protocolo antipiquete

Hace 53 minutos
Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Hace 53 minutos
 El Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP). 

El Banco Central anunció su estrategia monetaria y cambiaria para 2026

Hace 54 minutos