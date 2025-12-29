Las pymes criticaron las políticas del Gobierno y advirtieron que están "libradas al azar" El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, cuestionó a la administración libertaria y marcó que ignora "las necesidades ante la caída brutal del consumo y su efecto inmediato en las fábricas y el empleo". Por + Seguir en







Las pymes advirtieron por su situación.

Industriales Pymes Argentinos (IPA) cuestionó las políticas productivas del Gobierno y advirtió que la administración libertaria "decidió dejar librado al azar la supervivencia de las Pymes industriales". Además, el presidente de la asociación, Daniel Rosato, alertó que "las dos velocidades en la que se mueve la actividad económica desbalanceó el escenario productivo y laboral".

En un informe, IPA expuso los dichos de Rosato, quien cargó contra el Gobierno: "El informe del Observatorio IPA confirmó que el Gobierno nacional decidió dejar librado al azar la supervivencia de las Pymes industriales, no sólo por desatender las necesidades ante la caída brutal del consumo y su efecto inmediato en las fábricas y el empleo; sino también por sostener la presión impositiva sobre el sector productivo al mismo tiempo que liberaba las importaciones de todo tipo".

En tal sentido, criticó la postura económica de la administración de La Libertad Avanza. "La falta de un plan industrial no puede compensarse con el superávit fiscal, ni la baja de la inflación, que son dos buenas noticias para el país, pero que nunca deben estar atadas a una mortandad de empresas que ponga en riesgo la estabilidad social por la falta de empleo. Aún está por verse si se trató de una torpeza de un Gobierno inexperto o de un verdadero objetivo para destruir el conglomerado industrial local", expresó.

Daniel Rosato Daniel Rosato, presidente de IPA. En tanto, Rosato subrayó el impacto en la producción y el trabajo: "Estamos a tiempo de evitar la catástrofe, porque quedó totalmente claro que las dos velocidades en la que se mueve la actividad económica desbalanceó el escenario productivo y laboral, ya que los sectores que se vieron beneficiados por el modelo económico implementado hasta ahora no lograron compensar las pérdidas laborales".

También pidió que el Gobierno se muestre dispuesto a discutir con las organizaciones. "Pero si el ministro Luis Caputo se abre al diálogo con las entidades que representamos al corazón de la economía real puede abrirse un camino de escape a una crisis social, porque algunas medidas pueden salvar a las fábricas nacionales", señaló.

IPA advirtió que la economía argentina atraviesa "un escenario de extrema heterogeneidad" En este marco, la asociación se refirió a la actividad económica: "Según el último informe del Observatorio IPA, la economía argentina transitó el último tramo de 2025 en un escenario de extrema heterogeneidad. Así lo confirmaron los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en donde la actividad creció un 3,2% interanual en octubre, aunque volvió a caer un 0,4% en términos desestacionalizados". "Sobre esta dinámica, la investigación mostró números que señalaron 'una recuperación aún inestable' y un avance concentrado en los sectores primarios y financieros. En este sentido, la intermediación financiera y los hidrocarburos explicaron la mayor parte del repunte, mientras que los servicios ligados al mercado interno permanecieron en retroceso, configurando 'un rebote limitado y poco difundido'", añadieron.