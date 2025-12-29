29 de diciembre de 2025 Inicio
Otra madre fue acusada de quedarse la plata para la fiesta de egresados y se excusó con la salud de su padre

La mujer bloqueó a todas las familias, pero no se fue del grupo de WhatsApp. Cuando la denunciaron devolvió $3 millones. Hubo un caso similar en Misiones y otro en Córdoba.

Los fondos comunes para fiestas de egresados en distintos puntos del país superan los $10 millones.

Las familias del último curso de la Escuela N°735 de Esquel, Chubut, denunciaron a la madre encargada de llevar la contabilidad para pagar todos los gastos de la fiesta de egresados porque solo pagó el salón. "Entre peñas y matebingos nosotros teníamos, sin mentirte, $15 millones", indicó Fabiana, otra madre.

"No entregaba ningún recibo cada vez que recibía el dinero; nada, porque era una confianza en esa mamá. Incluso, cuando una persona se ofreció llevar todo lo que era contable ella contestó ‘No, lo manejo yo’", recordó la mujer en radio FM del Lago Ok.

En esta oportunidad, Fabiana remarcó que la madre que se quedó con el dinero, identificada como la feriante Camila A. en el medio local ADNSur, "lo único que dice es que no sabe qué pasó con la plata". "Dice que está colapsada porque tiene a su papá enfermo. Nos dijo ‘les pido disculpa, no sé, pero yo no me la gasté’", detalló.

De acuerdo a las cuentas que habían hecho entre las familias, cuando terminaran de pagar la fiesta iba a sobrarles plata como para que cada integrante del curso se quede con $400.000. Camila fue denunciada penalmente por varias familias y bloqueó a todos en WhatsApp, pero no salió del grupo organizativo.

La fiesta se realizó igual con $3 millones que "largó" la denunciada después de que se enterara del proceso judicial en curso y "porque la presionaron". A su vez, cubrieron el resto de los gastos con el cobro de entradas y las ganancias del bar de esa noche.

