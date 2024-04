Interpol emitió un alerta roja para encontrar al asesino del peluquero en Recoleta

A más de dos semanas del hecho, un nuevo video que incorporó la Justicia da muestras de que Guzmán, después de sacarle la vida a Medina, tuvo la intención de asesinar al dueño de la peluquería, aunque durante su persecución no lo encontró y se terminó fugando a través de una ventana.

"Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo", expresó en una entrevista radial Marina, hermana de Germán.

Además, agregó: "No quiero decir cosas que no son, pero a mí me da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo (Verdini, dueño de la peluquería)".

Cuando inició la investigación, el abogado del comercio, Cristian Benítez, mencionó que los motivos del crimen podrían ser "celos o cuestiones personales". "Habían terminado el día de trabajo y eran las únicas cinco personas que estaban. Se juntaron para distenderse y después cerrar el local", explicó.

CRIMEN dle COLORISTA en RECOLETA: NUEVOS VIDEOS en la CAUSA C5N

Quién era Germán Medina, el joven colorista asesinado por un compañero en una peluquería en Recoleta

En un video que subió la peluquería @verdinipeluqueria en su cuenta de Instagram, presentó al joven Germán a sus seguidores y le hicieron un par de preguntas. Allí, el colorista contó su trayectoria antes de llegar al salón, trabajando en desfiles, en televisión y peinando personajes famosos.

En el corto clip, Germán da diferentes consejos a la hora de elegir un color para el pelo y las últimas tendencias que se utilizan sus clientas. “El reflejo del espejo también es el verdugo, el estado anímico de cada persona va acompañado de como se ve y como se siente”, explicó el joven.

También expresó su gratitud hacia Verdini Peluquería ubicada en Beruti al 3017, ya que expresó que "te abre muchas puertas trabajar acá", además de que "lo que hacemos con amor también se transmite a la clienta y se contagia".