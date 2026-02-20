20 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones en Córdoba 2026: el río oculto que parece sacado de un cuento

Se esconde en lo más alto de las Altas Cumbres. El curso de agua cristalina y profunda que nace a 2.000 metros de altura, ideal para quienes buscan silencio y naturaleza virgen.

Se encuentra a unos 80 kilómetros de Villa Caros Paz

Se encuentra a unos 80 kilómetros de Villa Caros Paz, en Córdoba. 

  • El río Mano Negra se ubica en el departamento San Alberto, dentro de la Reserva Hídrica Pampa de Achala.
  • Se encuentra sobre la Ruta Provincial 34, en el camino que une el Valle de Punilla con Traslasierra.
  • Se destaca por la pureza y baja temperatura de sus aguas, que descienden directamente de las altas cumbres.
  • Es un sitio privilegiado para el avistaje de cóndores, el senderismo fotográfico y nadar en ollas entre las sierras.

Córdoba se consolida, una vez más, como el destino predilecto para quienes buscan desconectar de las grandes ciudades y sumergirse en la frescura de las Sierras. Sus paisajes, marcados por extensos valles con elevaciones y cauces de agua cristalina, ofrecen un refugio natural que combina aventura y descanso.

El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800 donde falleció el hombre de 51 años.
La provincia esconde rincones ideales para renovar energías esta temporada 2026. En el corazón de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, se encuentra un tesoro natural poco explorado: el río Mano Negra. Este curso de agua, que nace en las altas cumbres, es uno de los secretos mejor guardados de la región.

A diferencia de los balnearios más concurridos, este espacio se destaca por su tranquilidad absoluta y la pureza de sus aguas frías, que bajan directamente desde las formaciones rocosas más antiguas de la zona. Alejado de la ciudad, este lugar mantiene una atmósfera mística y solitaria, ideal para quienes buscan silencio y una tarde de descanso.

Dónde queda el río Mano Negra

rio mano negra

El río Mano Negra se ubica en las Altas Cumbres cordobesas, dentro del departamento San Alberto. Se encuentra en las cercanías del Camino de las Altas Cumbres (Ruta Provincial 34), un cordón montañoso que une el Valle de Punilla con el Valle de Traslasierra.

El punto turístico más cercano es la localidad de Mina Clavero, situada a unos pocos kilómetros descendiendo hacia el oeste. El acceso al río requiere adentrarse en la pampa de altura, una planicie rocosa que se eleva por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Qué puedo hacer en el río Mano Negra

Visitar el río Mano Negra es una experiencia de introspección y contacto directo con la naturaleza en su estado más puro. Sus aguas, de un color oscuro característico -que dio origen a su nombre- debido a los sedimentos orgánicos y la profundidad de algunas ollas, invitan a los valientes a un chapuzón revitalizante.

rio mano negra 2

Una tarde ideal en este rincón cordobés comienza con una caminata suave por las márgenes del río para descubrir pequeñas cascadas y remansos naturales. Es el lugar perfecto para practicar senderismo fotográfico, ya que la luz de la tarde sobre las piedras ofrece postales increíbles, y para el avistaje de cóndores que habitan la zona.

A pocos minutos se encuentra el acceso al Parque Natural Río Hueco para quienes quieran hacer trekking y conocer más de cerca la biodiversidad del lugar. También es posible descender hasta el Refugio Munay Ayllu donde se puede disfrutar de vistas panorámicas increíbles.

Cómo llegar al río Mano Negra

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia Rosario y luego continuar por la Autopista Córdoba-Rosario hasta llegar a la ciudad de Córdoba.

El trayecto hasta el Río Mano Negra es de aproximadamente 750 kilómetros. Una vez en Córdoba, continuar por la Ruta Provincial E34, conocida como el Camino de las Altas Cumbres.

El acceso al río Mano Negra se ubica a unos 80 kilómetros de Villa Carlos Paz. Se puede dejar el vehículo en la zona habilitada y recorrer a pie los 500 metros que separan el camino del cuerpo de agua.

