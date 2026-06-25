Intentó robar un comercio, terminó semidesnuda y volvió para pedir que borren las cámaras El insólito hecho de inseguridad ocurrió en una localidad de Santa Fe. Una mujer ingresó a un comercio con la intención de robar el dinero de la caja registradora, pero la dueña del local advirtió la maniobra y se abalanzó sobre ella. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Por Agregar C5N en









Tras el forcejo, la delincuente volvió a amenazar al local y a exigir que borren el video.

Un insólito intento de robo ocurrió en la localidad de San Justo, provincia de Santa Fe, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio. Una mujer ingresó al local con la intención de llevarse el dinero de la caja registradora, pero la dueña advirtió la maniobra y se abalanzó sobre ella. El forcejeo frustró el hurto y dejó a la delincuente semidesnuda. Horas más tarde, la delincuente regresó al establecimiento para pedir que se borrara el video captado por las cámaras.

Todo ocurrió este miércoles alrededor de las 7:47 cuando, según registraron las cámaras de seguridad, una mujer habría intentado sustraer dinero de la caja registradora. La delincuente ingresó al local, saludó a la dueña y, tras unos segundos, se lanzó sobre el mostrador para sacar la plata de la caja.

Fue en ese momento que apareció la propietaria en escena y rápidamente actuó para amedrentar a la mujer. "Te estoy filmando, desgraciada", le gritaba mientras le propinaba algunos golpes contra el mostrador.

En medio del forcejeo entre ambas mujeres, la delincuente perdió las prendas superiores y huyó del local. Pero, horas más tarde, regresó para exigir que eliminaran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. "Más vale que borres el video", amenazó.

Tras el reclamo, hubo un nuevo enfrentamiento que derivó en la rotura de un vidrio del local y la reclamante debió ser retenida por las personas que estaban en el comercio. Finalmente, efectivos policiales llegaron al lugar, intervinieron en el hecho y realizaron las actuaciones correspondientes.

Mientras la investigación continúa en manos de la Policía, las imágenes de las cámaras fueron viralizadas en redes sociales y generaron una ola de comentarios destacando el accionar de la dueña del local y el bochorno de la ladrona. Además, de forma inesperada, el perro del local se llevó todas las miradas de los usuarios de las redes.