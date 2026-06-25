Autopista 9 de Julio: tres motochorros intentaron robarle a un motociclista, se defendió y mató a un ladrón Las autoridades investigan un presunto de asalto a un miembro del personal policial. Según testigos, se escucharon disparos y uno de los delincuentes falleció de inmediato. Por Agregar C5N en









Un ladrón murió en un presunto intento de robo. Captura mejorada con IA.

Tres motochorros intentaron robarle a un motociclista en la Autopista 9 de Julio sur, cuando este se defendió y comenzó un tiroteo entre la bajada de Avenida Iriarte y la de Caseros. Como resulado, uno de los delincuentes murió en el lugar al recibir un disparo y la víctima del robo se dio a la fuga.

Según informó Noticias Argentinas, el delincuente de aproximadamente 30 años murió en el lugar a pesar del rápido accionar del SAME. Además trabajan la Policía Científica y agentes de Autopistas Urbanas (AUSA) para realizar las pericias correspondientes.

Este operativo generó el corte momentáneo de la autopista, lo que generó caos en el tránsito y demoras. La Policía de la Ciudad comenzó a desviar los vehículos desde el puente Pueyrredón hacia Avenida Montes de Oca.

#AHORA | Persecución, tiroteo y muerte en la autopista: la 9 de Julio Sur se encuentra colapsada



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/z3kVw4qmIG — C5N (@C5N) June 25, 2026 "Están intentando determinar las causas . Un hombre herido de abala cae sobre la cinta asfáltica a la altura de subida de la calle Caseros en la autopista, una moto que circulaba con por lo menos tres ocupantes. Uno de ellos cae", explicó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N.

En un principio las autoridades creen que se trata de un accidente de tránsito, ya que en las imágenes de las cámaras de seguridad ven como un automovilista frena y llama al SAME. "Era una herida de bala, a partir de ahi se constanta el fallecimiento. Ahora están determinando desde dónde venía esta moto, si había algún tipo de tiroteo en los partidos más cercanos a la autopista", añadió.

Las autoridades están buscando a los otros dos delincuentes que viajaban en la misma moto y también a la persona que intentaron robarle y se defendió disparando a los delincuentes. Corte de tránsito en la autopista 9 de julio y desvíos En la autopista se realizó un gran operativo para realizar las pericias correspondientes, por lo que la Policía de la Ciudad comenzó a desviar el tránsito. Desde AUSA informaron cerca de las 9 de la mañana que "con dos carril habilitados sentido centro. Se mantiene restringido el carril derecho a la altura de Av. Suárez x operativo policial y está cerrado el ingreso desde calle California". #AU9deJulioSur con dos carril habilitados sentido centro. Se mantiene restringido el carril derecho a la altura de Av. Suárez x operativo policial y está cerrado el ingreso desde calle California. pic.twitter.com/mZZqmGZJJB — ausa (@AUSA) June 25, 2026