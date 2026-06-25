25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Autopista 9 de Julio: tres motochorros intentaron robarle a un motociclista, se defendió y mató a un ladrón

Las autoridades investigan un presunto de asalto a un miembro del personal policial. Según testigos, se escucharon disparos y uno de los delincuentes falleció de inmediato.

Por

Un ladrón murió en un presunto intento de robo. 

Captura mejorada con IA.

Tres motochorros intentaron robarle a un motociclista en la Autopista 9 de Julio sur, cuando este se defendió y comenzó un tiroteo entre la bajada de Avenida Iriarte y la de Caseros. Como resulado, uno de los delincuentes murió en el lugar al recibir un disparo y la víctima del robo se dio a la fuga.

Lucía es agente de seguridad aeroportuaria. 
Te puede interesar:

Atraparon a "Lucía", la viuda negra que captaba a sus víctimas por redes sociales

Según informó Noticias Argentinas, el delincuente de aproximadamente 30 años murió en el lugar a pesar del rápido accionar del SAME. Además trabajan la Policía Científica y agentes de Autopistas Urbanas (AUSA) para realizar las pericias correspondientes.

Este operativo generó el corte momentáneo de la autopista, lo que generó caos en el tránsito y demoras. La Policía de la Ciudad comenzó a desviar los vehículos desde el puente Pueyrredón hacia Avenida Montes de Oca.

"Están intentando determinar las causas . Un hombre herido de abala cae sobre la cinta asfáltica a la altura de subida de la calle Caseros en la autopista, una moto que circulaba con por lo menos tres ocupantes. Uno de ellos cae", explicó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N.

En un principio las autoridades creen que se trata de un accidente de tránsito, ya que en las imágenes de las cámaras de seguridad ven como un automovilista frena y llama al SAME. "Era una herida de bala, a partir de ahi se constanta el fallecimiento. Ahora están determinando desde dónde venía esta moto, si había algún tipo de tiroteo en los partidos más cercanos a la autopista", añadió.

Las autoridades están buscando a los otros dos delincuentes que viajaban en la misma moto y también a la persona que intentaron robarle y se defendió disparando a los delincuentes.

Corte de tránsito en la autopista 9 de julio y desvíos

En la autopista se realizó un gran operativo para realizar las pericias correspondientes, por lo que la Policía de la Ciudad comenzó a desviar el tránsito. Desde AUSA informaron cerca de las 9 de la mañana que "con dos carril habilitados sentido centro. Se mantiene restringido el carril derecho a la altura de Av. Suárez x operativo policial y está cerrado el ingreso desde calle California".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Guadalupe Ramos, de 19 años, fue vista por última vez el domingo.

Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida en Salta

Un testigo clave relató el ataque de motochorros que terminó con la vida de un estudiante de 17 años.

Un adolescente fue asesinado por motochorros en Quilmes: el estremecedor testimonio de un vecino

El hecho ocurrió en Entre Ríos.

Entre Ríos: manejaba borracho una retroexcavadora, chocó a siete autos y hay dos heridos

Jorge Garda Sánchez acusado de matar a su madre  Delia Mercedes Romero de Sánchez 

Necochea: detuvieron a un exfutbolista del Ascenso acusado del crimen de su madre

Lo motochorros se llevaron el celular de la mujer y el auto.

Violento robo de motochorros en Mar del Plata: "Llevate todo"

Mientras estaba arriba, subió a buscarme. Me empezó a gritar, me tocaba el hombro y la cara, relató la camarera. 

Video: un cliente agredió a una camarera por un mal servicio y quedó registrado por las cámaras

Rating Cero

Compañeros, oyentes y figuras políticas se sumaron a las condolencias en las redes sociales.

Impactante noticia: murió un querido periodista tras trabajar casi 30 años en un famoso canal

Los cambios físicos de Rodrigo De Paul.

Antes y después: así fue la increíble transformación de Rodrigo De Paul

el conflicto entre la actriz y la plataforma de streaming continúa sumando capítulos y en las últimas horas se filtró el pedido de Florencia Peña a LUZU TV para no llegar a las vías legales.

Siguen las conversaciones: se filtró el pedido de Florencia Peña a Luzu TV para no llegar a la Justicia

Se trata de Emiliano Rendon, tenía 25 años. 

Profundo dolor: murió de forma inesperada el nieto de una reconocida actriz de telenovelas

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex.

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex

Bizarrap y Myke Towers lanzaron su colaboración. 
play

Bizarrap estrenó su primera Music Session de 2026 con Myke Towers y la aparición de Colapinto

últimas noticias

Esteban Bullrich renunció al PRO.

Esteban Bullrich renunció al PRO, cuestionó el blindaje a Adorni y apuntó contra Macri

Hace 7 minutos
El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Hace 21 minutos
play

Mayans apuntó contra los senadores que no dieron quorum: "Tienen vergüenza de presentarse"

Hace 22 minutos
Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza a gran parte de Estados Unidos

Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza con destruir gran parte de EEUU

Hace 29 minutos
El cuerpo de Natalia Villalba apareció dentro de una valija. 

Conmoción y misterio: encontraron muerta a una influencer dentro de una maleta

Hace 48 minutos