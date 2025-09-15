Si Instagram no te está funcionando bien, este es el truco para corregirlo

Con unos simples pasos podés mejorar la estabilidad de la app de Meta. Todo lo que tenés que saber.

Cuando la aplicación de Instagram empieza a andar lenta, a cerrar de golpe o a mostrar fallas al cargar imágenes y videos, la causa suele estar en la acumulación de archivos temporales dentro del teléfono. Este problema es más común de lo que parece y afecta tanto a dispositivos Android como a iPhone.

La buena noticia es que existe un método rápido y seguro para optimizar el rendimiento de la app sin necesidad de borrar fotos, mensajes privados ni configuraciones personales. Se trata de una acción sencilla que libera memoria y mejora la velocidad de carga de todo el sistema.

Aplicar este ajuste permite ayudar a recuperar espacio en el celular, como así también evita errores frecuentes y hace que la navegación dentro de Instagram sea mucho más fluida. Con algunos pasos simples, es posible lograr que la app vuelva a funcionar como el primer día.

Los usuarios de teléfonos Android cuentan con la ventaja de poder eliminar los archivos temporales desde la propia configuración del dispositivo. Los pasos a seguir son:

Abrir el menú de Ajustes del celular.

Acceder al apartado “Aplicaciones” y seleccionar Instagram.

Entrar en la opción “Almacenamiento y caché”.

Tocar “Borrar caché” para liberar espacio sin modificar publicaciones ni mensajes.

Este procedimiento elimina únicamente los datos temporales, permitiendo que la aplicación cargue más rápido y con menor riesgo de errores.

En iOS

En iPhone no existe un botón específico para limpiar el caché de la aplicación. La alternativa más efectiva es reinstalar Instagram:

Mantener presionado el ícono de la app y elegir “Eliminar aplicación”.

Descargarla nuevamente desde la App Store.

Iniciar sesión otra vez con la cuenta habitual.

De esta forma se renueva todo el almacenamiento asociado y la aplicación recupera su agilidad. Además, es recomendable mantenerla actualizada y evitar guardar en exceso contenido dentro de la plataforma, lo que también contribuye a un mejor rendimiento general.