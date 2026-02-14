Día de los Enamorados: la experiencia que propone volver a los encuentros cara a cara y decirle adiós a las apps de citas

Hombres y mujeres dejan atrás los likes y los match para apostar a conocer gente bajo el método tradicional, con las citas de siempre: tomar algo, conocerse primero y que después la charla pase a lo virtual y a lo que surja. A la vieja usanza...

El 14 de febrero es una fecha con múltiples significados, porque si bien es el Día de los Enamorados y se creó para que la celebraran las parejas, también implica nuevos comienzos para quienes se encuentran transitando la soltería. Y para aquellos que ya no quieren vincularse por intermedio de las aplicaciones de citas, los eventos que proponen encuentros reales ganan espacios, porque como dicen en una reconocida serie de Netflix: "Lo viejo funciona".

Lejos del “swipe” infinito, estas experiencias se organizan en bares, centros culturales o espacios al aire libre y suelen incluir dinámicas guiadas, juegos o consignas que facilitan la conversación. Si bien el objetivo central es encontrar pareja, en ocasiones pueden surgir amistades... ¿La posta? generar vínculos auténticos, ampliar el círculo social y recuperar la naturalidad del encuentro sin pantallas de por medio.

Uno de estos novedosos eventos es Gente Equis, creado por Cande Zambrana y Mateo. La primera es influencer y contó en C5N cómo surgió la iniciativa de llevar adelante esta experiencia: "Hice un video una vez en el que preguntaba cómo se conoce la gente... tipo basta de las pantallas y las apps. Y ese video explotó porque todos empezaron a comentar 'bueno y dónde nos vemos', 'hagamos algo', 'juntémonos' y ahí pensé: 'Hay algo acá'".

Ya habían encontrado al nicho y detectaron que había una necesidad real, solo quedaba hacerlo realidad: por eso juntaron fuerzas con Mateo y se pusieron a trabajar en servicio de las relaciones y los vínculos. Porque, al contrario de lo que se pensaba, el avance de la tecnología fue en detrimento de las habilidades sociales y generó que cada vez estemos más lejos entre nosotros.

Frente al desgaste que generan plataformas como Badoo , Tinder o Bumble , estas iniciativas apuestan por la charla espontánea, el contacto visual y la química real, sin filtros ni matches virtuales.

app de citas Cada vez son más las personas que se agotan de las apps de citas.

"La pandemia nos hizo pelota", reconoció Candela. Y tiene un punto importante: porque a pesar de que ya vivimos en la normalidad otra vez, de tanto distanciamiento social nos olvidamos de cómo vincularnos. De lo real que se siente hablar, seducirse, gustarse, sentir esa química con el otro y tener el poder y la posibilidad de conectar en persona.

Las aplicaciones de citas mercantilizaron las relaciones: si te gusta la otra persona le das like, y si te lo devuelve, hay match. ¿Pero después? Cada vez son más frecuentes las quejas en redes sociales en torno a la dificultad que se presenta para vincularse: desde ghosteos hasta una cuestión más banal y simple como la pérdida de interés al primer o segundo ida y vuelta de charla. ¿Cómo se maneja esa frustración? Cómo sobrellevar la ansiedad de que no te respondan más un mensaje, si solo dijiste: "¿Cómo estás?".

Es por eso que este tipo de eventos busca dejar atrás todas esas dinámicas de relaciones virtuales que no terminan porque ni siquiera empiezan por cual sea que fuera el motivo y terminan en eso... en lo virtual. Es más, son dinámicas en las que muchas veces, incluso, se reclama la falta de compromiso con el otro porque, al ser virtual y como prácticamente ni se conoce a la persona que hay enfrente, pareciera que los pensamientos y sentimientos del otro quedan invalidados.

Otro punto clave es el rechazo al formato competitivo que muchas personas asocian a las apps. En estos eventos no hay perfiles que optimizar ni fotos que elegir estratégicamente: la primera impresión surge del intercambio real. Para muchos participantes, esto reduce la ansiedad, baja la presión estética y permite mostrarse de manera más genuina.

Con estas cartas sobre la mesa, la influencer destaca que estos espacios funcionan como una respuesta al cansancio emocional que producen las citas virtuales fallidas, las conversaciones que no avanzan o los vínculos que se diluyen sin explicación. El encuentro presencial vuelve a poner en valor el tiempo compartido y la atención plena.

Por eso Candelaria explica que Gente Equis se creó con ese fin, que las personas se conozcan a la vieja usanza: "Vení acá a conocerte, a ver quién es el otro. Pasá un buen rato y después te pasás el Instagram. Después charlás y ves qué onda".

En medio de una vida sin frenos, a veces es bueno volver a "lo viejo", porque no hay que olvidar que los humanos somos seres sociales que -valga la redundancia- vivimos en sociedad y necesitamos de un otro para relacionarnos. Y si buscamos un compañero o compañera, el acercamiento se valora aún más.

Gente EQUIS

Cómo funciona Gente Equis, el evento que propone encuentros cara a cara

Gente Equis cita a los interesados a través de las redes sociales en un bar determinado, proponiendo un rango de edad sugerido (que no es obligatorio). Allí se realiza un ingreso y, alrededor de una hora después, Candelaria realiza un monólogo de bienvenido para contar un poco de la dinámica del evento.

Los participantes, que se anotan para buscar anclajes reales, van a poder ver a personas con remeras rojas y tarjetas con preguntas, que funcionan como "Cupidos" y su tarea es la de ayudarlos a acercarse a sus candidatos. Van caminando entre mesas y mesas conociendo a los que se animan a charlar y funcionan como nexos para hacer el encuentro un poco más ameno.

Gente Equis Los Cupidos y las tarjetas con las preguntas para romper el hielo. Gentileza Gente Equis

Las tarjetas de los Cupidos, en tanto, tienen preguntas random que buscan que los participantes hablen de otras cosas y salgan de los lugares comunes en los que se suele caer cuando empezás a conocer a alguien, como de dónde sos; qué estudiás, de qué laburás, tenés hijos, qué te gusta hacer en tu tiempo libre.. etc.

Y en un momento de la noche, las tarjetas se vuelven más picantes: los cartoncitos invitan a acciones directas (besos, pedir Instagram, etc) para que los valientes se animen a dar un paso más. ¿Cómo termina Gente Equis? Después de los sorteos, el desenlace de la noche lo decide cada participante.