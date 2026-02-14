IR A
Es uno de los documentales más destacados para 2026, está en Netflix y dura una hora y media

La plataforma de streaming sumó a su catálogo una pieza documental que cautiva a público de todas las edades.

La historia de Judit Polgár en Netflix. 

La historia de Judit Polgár en Netflix. 

Netflix incorporó a su catálogo varios documentales en las primeras semanas del 2026. Tras el éxito de la miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama, la plataforma decidió contar la historia de Judit Polgár, la mujer que desafió las leyes de la lógica y el machismo en el ajedrez.

El documental cuenta con un extenso trabajo de archivo, incorporando vídeos inéditos de Polgár en sus inicios en el universo del ajedrez. La historia resulta atrapante; relatada por los propios protagonistas y expertos en el deporte, y con la musicalización perfecta para acentuar los momentos de tensión. A pocos días de su estreno, cautivó a los suscriptores de la plataforma de streaming.

La producción dirigida por Rory Kennedy, cineasta nominada al Oscar, tiene una duración de una hora y 35 minutos. Esta película documental es una de las grandes apuestas del año de la plataforma luego de haber sido proyectada en el prestigioso Festival de Cine de Sundance 2026.

Netflix: sinopsis de La reina del ajedrez

la reina del ajedrez

El documental explora el ambicioso y polémico experimento educativo de László Polgár, un pedagogo húngaro que sostuvo la teoría de que "los genios se hacen, no nacen". Para demostrarlo, decidió que sus tres hijas -Susan, Sofia y Judit- se dedicarían exclusivamente al ajedrez desde la infancia.

La trama se centra especialmente en Judit Polgár, la menor de las tres, quien terminó convirtiéndose en la mejor jugadora de la historia. A través de videos caseros nunca antes vistos y entrevistas actuales, el espectador es testigo de cómo una niña de 15 años rompió el récord de Bobby Fischer al convertirse en la Gran Maestra más joven de la historia.

El punto de mayor impacto del documental es el registro de sus enfrentamientos con leyendas como Gari Kaspárov, quien inicialmente despreció su talento por ser mujer, solo para terminar derrotado frente a la mirada del mundo entero.

Tráiler de La reina del ajedrez

Reparto de La reina del ajedrez

  • Judit Polgár. La protagonista absoluta, quien relata la presión y la gloria de ser la única mujer en el Top 10 mundial masculino.
  • Susan y Sofia Polgár. Sus hermanas son piezas clave para entender la dinámica de una familia que decidió vivir bajo sus propias reglas.
  • Gari Kaspárov
  • Magnus Carlsen
  • Testimonios de especialistas y referentes del mundo del ajedrez.

