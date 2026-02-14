IR A
¿Nueva relación? Por qué razón la ex pareja de Ezequiel Garay volvió a ser tendencia en España

La atención mediática vuelve a centrarse en su presente personal. El interés crece mientras se mantienen las incógnitas.

La periodista Isabel González indicó que el acercamiento no sería reciente, sino que llevaría meses gestándose.

  • La figura mediática vuelve al centro de la escena tras versiones sobre un posible nuevo vínculo sentimental.
  • La historia con el exdefensor argentino marcó más de diez años de vida en común, con momentos personales muy significativos.
  • A pesar de la ruptura anunciada en 2022, ambos mantienen un trato cercano enfocado en la crianza de sus hijos.
  • Un reciente viaje y distintas informaciones periodísticas despertaron especulaciones que generaron repercusión en España.

Durante los últimos días, el nombre de Tamara Gorro volvió a ocupar titulares en la prensa del espectáculo en España y en las redes sociales debido a rumores sobre su situación sentimental actual. Las versiones apuntan a que la influencer estaría iniciando una nueva etapa personal luego de su separación del exfutbolista Ezequiel Garay.

La relación entre ambos fue durante años una de las más conocidas dentro del ámbito social, caracterizada por una fuerte exposición mediática pero también por una imagen familiar sólida. A lo largo del tiempo atravesaron desafíos personales y profesionales que consolidaron su vínculo y los mantuvieron unidos durante más de una década.

Ese pasado compartido, junto con las recientes informaciones que circulan en televisión y medios especializados, volvió a poner el foco en la vida de la colaboradora televisiva y en su presente, marcado por cambios y nuevas versiones sobre su futuro relacional.

Coronavirus: la foto de Ezequiel Garay con Tamara Gorro
Coronavirus: la foto de Ezequiel Garay con Tamara Gorro

Qué sucede con la ex pareja de Ezequiel Garay y por qué es tendencia en España

Tamara Gorro y Ezequiel Garay tuvieron una historia que comenzó de forma inesperada en 2010, cuando ella atravesaba un gran momento profesional en televisión gracias a su participación en programas de entretenimiento. El entonces jugador del Real Madrid la conoció a través de la pantalla y decidió contactar con ella mediante un amigo en común, iniciando así un vínculo que creció con el tiempo.

Luego de los primeros intercambios y una cita inicial, la relación avanzó rápidamente y en 2012 decidieron casarse en una ceremonia celebrada en Alcalá de Henares, acompañados por su entorno cercano.

Ezequiel Garay y su esposa, Tamara Gorro, presentaron a su hija Shaila
Ezequiel Garay y su esposa, Tamara Gorro, presentaron a su hija Shaila

El camino hacia la maternidad y la paternidad no fue sencillo. La pareja enfrentó dificultades para lograr el embarazo, incluyendo un aborto involuntario y varios tratamientos fallidos. Finalmente recurrieron a la gestación subrogada y en 2015 nació su hija Shaila. Años después llegó Antonio, su hijo biológico, ampliando la familia.

Hacia finales de 2022 la pareja anunció su separación luego de varias idas y vueltas. La decisión se comunicó sin conflictos públicos y ambos remarcaron que la prioridad continuaría siendo el bienestar de sus hijos. Desde entonces mantienen un vínculo cordial y cercano, algo que también dejan ver en sus redes sociales.

En los últimos días, la atención mediática se reactivó al surgir versiones que vinculan a Gorro con Cayetano Rivera. Según distintos programas televisivos, habrían coincidido en un viaje a Dubái realizado en grupo, donde testigos señalaron gestos de confianza y conversaciones en privado que despertaron sospechas.

