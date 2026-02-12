12 de febrero de 2026 Inicio
Pablo Laurta fue trasladado a Concordia y continuará con prisión preventiva: "Quiero que se sepa la verdad"

El ciudadano uruguayo se encuentra acusado por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio. En paralelo, también es investigado por los crímenes de su expareja y su exsuegra.

Por
Pablo Laurta se encuentra acusado por la Justicia.



Pablo Laurta, el principal acusado de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia después de que cumpliera el plazo de 120 días de prisión preventiva, aunque la Justicia la extendió por otros 90 días en el marco de una investigación paralela por el crimen de un chofer llamado Martín Sebastián Palacio.

JesseVan Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela
Laurta, de nacionalidad uruguaya, se encuentra investigado en Entre Ríos debido al homicidio de Palacio, a quien habría contactado para un viaje rumbo a la provincia de Santa Fe después de que asesinara a Giardina y Zamudio. En este marco, fue trasladado hacia la sede de la Jefatura Departamental de Concordia.

En diálogo con la prensa, el hombre de 39 años cargó contra la investigación penal. "La Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad", marcó.

Pablo Laurta
Pablo Laurta continúa acusado por la Justicia.



El traslado de Laurta se llevó a cabo el miércoles desde Córdoba y ahora permanecerá alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4 donde la Fiscalía pidió que la prisión preventiva se prorrogue por 90 días, lo que luego fue aceptado en el marco de una audiencia judicial.

Palacio y Laurta se habían encontrado el martes 7 de octubre en la terminal de ómnibus de Concordia. A las 3 de la madrugada del miércoles 8, el uruguayo llegó a una estación de servicio de San Salvador, solo, en el auto del remisero. Los investigadores creen que para ese momento ya lo había asesinado y descartado el cuerpo.

Días después, el lunes 13, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo desmembrado en la zona de Estación Yeruá, al que le faltaban la cabeza y los brazos. El cráneo y otros huesos fueron hallados recién el miércoles 29 cerca de Rosario del Tala, lo que permitió a la Justicia avanzar con la autopsia y determinar la mecánica del crimen.

