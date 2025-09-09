9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Choque múltiple en Panamericana generó un caos de tránsito en el acceso a la Ciudad

Siete vehículos quedaron involucrados en el incidente que ocurrió a la altura de la salida de Melo, en Vicente López, mano a General Paz. Hay demoras en la zona.

Por

Choque múltiple en Panamericana.

Redes sociales

Un auto generó un choque múltiple en la autopista Panamericana luego de intentar realizar una maniobra de sobreapaso a un camión que iba por delante, lo que provocó un caos a la altura Vicente López mano a Ciudad de Buenos Aires.

Te puede interesar:

Conducía por la 9 de Julio, le agarró un paro cardíaco y murió

El vehículo frenó bruscamente y terminó realizando un trompo, se corrió de carril y generó un choque en cadena que dejó a otros seis autos involucrados en el siniestro. Por fortuna, no hay víctimas fatales y personas heridas.

Se realiza un operativo por parte del personal de Autopista del Sol a la altura de Florida y hay demoras desde el puente Debenedetti. Esto ocurrió a metros del ingreso a la avenida General Paz. La circulación se encuentra reducida y solo tres carriles están habilitados, por lo que hay demoras.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió al lugar, pero no tuvo que atender a ninguna víctima.

Se prendió fuego un micro escolar en Panamericana

En otro de los caos de tránsito durante la mañana de este martes, un micro escolar se prendió fuego por completo en la Autopista Panamericana, lo que generó importantes demoras sentido al norte.

El incendio comenzó pasada las 8 de la mañana, las publicaciones de diferentes vehículos que pasaron por el lugar y captaban el dramático momento y que lo compartieron en redes sociales.

Según se observa, las llamas tomaron por completo el autobús naranja, que quedó estacionado en la banquina a la altura del kilómetro 21, en dirección a la ciudad de Buenos Aires a la altura zona de Boulogne. No se reportaron heridos por el momento.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los titulares de vehículos podrán habilitar a terceros en la cédula digital de automotores a través de la app Mi Argentina.

Cédula digital de automotores: se podrá habilitar a terceros desde la app Mi Argentina

play

Aumentan las multas de tránsito en CABA: a cuánto se fueron las más caras

Fuerte choque entre un auto y una moto en la Autopista 25 de Mayo: el SAME trasladó en helicóptero a un herido

Fuerte choque entre un auto y una moto en la Autopista 25 de Mayo: el SAME trasladó en helicóptero a un herido

play

Choque fatal en la autopista Buenos Aires-La Plata: murió un motociclista

La línea 122 está de paro.

Se levantó el paro de colectivos que afectaba al AMBA

Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Hace 10 minutos
Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 13 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 15 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 15 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 31 minutos