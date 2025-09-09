Choque múltiple en Panamericana generó un caos de tránsito en el acceso a la Ciudad Siete vehículos quedaron involucrados en el incidente que ocurrió a la altura de la salida de Melo, en Vicente López, mano a General Paz. Hay demoras en la zona. Por







Choque múltiple en Panamericana. Redes sociales

Un auto generó un choque múltiple en la autopista Panamericana luego de intentar realizar una maniobra de sobreapaso a un camión que iba por delante, lo que provocó un caos a la altura Vicente López mano a Ciudad de Buenos Aires.

El vehículo frenó bruscamente y terminó realizando un trompo, se corrió de carril y generó un choque en cadena que dejó a otros seis autos involucrados en el siniestro. Por fortuna, no hay víctimas fatales y personas heridas.

Se realiza un operativo por parte del personal de Autopista del Sol a la altura de Florida y hay demoras desde el puente Debenedetti. Esto ocurrió a metros del ingreso a la avenida General Paz. La circulación se encuentra reducida y solo tres carriles están habilitados, por lo que hay demoras.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió al lugar, pero no tuvo que atender a ninguna víctima.

Se prendió fuego un micro escolar en Panamericana En otro de los caos de tránsito durante la mañana de este martes, un micro escolar se prendió fuego por completo en la Autopista Panamericana, lo que generó importantes demoras sentido al norte.

El incendio comenzó pasada las 8 de la mañana, las publicaciones de diferentes vehículos que pasaron por el lugar y captaban el dramático momento y que lo compartieron en redes sociales. Según se observa, las llamas tomaron por completo el autobús naranja, que quedó estacionado en la banquina a la altura del kilómetro 21, en dirección a la ciudad de Buenos Aires a la altura zona de Boulogne. No se reportaron heridos por el momento. Embed Así se incendiaba el micro escolar en #Panamericana con los niños a metros resguardados en el guardarrail https://t.co/uxVurq9NNv pic.twitter.com/jguNJZTi3S — LaPanaWeb (@lapanaweb) September 9, 2025