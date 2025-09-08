Conducía por la 9 de Julio, le agarró un paro cardíaco y murió La víctima iba junto a su pareja cuando sufrió la descompensación. Afortunadamente, logró evitar chocar contra los demás autos. El personal de SAME le hizo RCP en plena vía pública, pero no pudo salvarlo. Hubo caos de tránsito en el centro porteño. Por







El SAME le hicieron un RCP pero no lograron salvarlo

Un hombre murió en plana Avenida 9 de Julio luego de haber sufrido un infarto mientras conducía su auto acompañado por una mujer. Si bien logró controlar el auto y evitar un choque, generó un caos en el tránsito a la altura de la calle Alsina.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes, sentido hacia Retiro, cuando el conductor sufrió un paro cardíaco y se descompensó, pero logró evitar ir contra el Metrobús y chocar contra los demás vehículos.

La esposa del conductor fue llamó de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que llegó rápidamente con dos ambulancias al lugar. “Lo masajearon, le hicieron RCP, lo intubaron y se lo desfibriló, pero después de casi media hora de maniobras falleció”, explicó Alberto Crescenti, titular del SAME y señaló que la víctima fatal tenía “antecedentes cardíacos”.

Según detalló el periodista Diego Gabriele en C5N, el conductor logró mantener el control del auto aun sufriendo el paro cardiorrespiratorio.

Por su parte, Crescenti mencionó que cortaron rápidamente el tránsito con la Policía de la Ciudad por si se necesitaban más equipos. “Para que puedan llegar con comodidad se asegura la escena, por eso el corte y el despliegue”, indicó.