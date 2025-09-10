El tren Sarmiento chocó con un auto que pasó la barrera baja en Floresta: el servicio no llega hasta Once Una mujer, que viajaba con un menor y un hombre, no respetó la advertencia de la señal y cruzó el paso a nivel. La línea funciona de manera limitada entre las estaciones Liniers y Moreno. Por







La mujer y el menor que lo acompañaba salieron por sus propios medios. Redes sociales

Por un accidente de auto en el paso nivel en la calle Cardoso, en Floresta, el Tren Sarmiento circula con servicio reducido. Las formaciones no llegan hasta la estación Once, y el servicio funciona limitado entre Liniers y Moreno.

“El Tren Sarmiento circula limitado entre las estaciones Liniers y Moreno por colisión con un vehículo en el paso a nivel Cardoso”, informaron en X.

Según los primeros reportes, el hecho se dio cerca de las 8 de la mañana de este miércoles en Barrio Vélez Sarsfield, Cardoso entre Yerbal y Bacacay, cuando una mujer decidió ignorar las señales del pronto paso del tren, pasó con las barreras bajas y fue embestida por una formación sin pasajeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bagliettoc/status/1965746945496092942&partner=&hide_thread=false Choque auto - tren en Vélez Sarsfield

Calle Carrasco, paso a nivel del #Sarmiento.

Un auto impactó contra una formación vacía.

En el auto viajaban un hombre, una mujer y una menor: todos trasladados al Htal. Piñero

La formación iba de Once a Moreno #Tránsito pic.twitter.com/cOtgjIZaBk — christian baglietto (@bagliettoc) September 10, 2025 Afortunadamente tanto la conductora como sus acompañantes, un menor de edad, salieron por sus propios medios del Fiat Cronos de color rojo, y no sufrieron heridas de gravedad. Todos fueron asistidos en principio por personal del SAME y posteriormente derivados al Hospital Piñero, por politraumatismos.