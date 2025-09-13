Choque en Villa Crespo: una camioneta sin seguro ni patente chocó contra un auto estacionado El conductor de la Volkswagen Amarok, que manejaba a alta velocidad e impactó contra un Vento estacionado, fue sometido a una prueba de alcoholemia. Analizarán las cámaras de seguridad. Por







Choque en Villa Crespo. Redes sociales

Una Volkswagen Amarok circulaba por las calles de Villa Crespo a toda velocidad y chocó contra un Volkswagen Vento que estaba estacionado. El conductor de la camioneta habría intentado huir de un control policial, pero fue detenido y se corroboró que no contaba con seguro ni patente.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Fitz Roy y Villarroel cerca de las 4.30 de la mañana, a unos metros de la cancha de Atlanta. Intentaron ocho veces hacerle el test de alcoholemia al conductor, pero fracasó porque no sopló con la suficiente fuerza.

En las próximas horas analizarán las cámaras de seguridad y recibirán el resultado del test de alcoholemia del conductor, el cual resultó herido y atendido en el lugar, pero sin tener que ser trasladado, al igual que su acompañante.

El propietario del Vento contó a C5N: “Me chocaron el auto, el auto estaba estacionado. Me desperté con la frenada y con la piña que le dieron a mi auto. Me levanté y estaban los dos autos contra el paredón. Para mí estaba alcoholizado”.

Luego agregó: “Se hizo presente la familia. Me quisieron decir que estaba todo bien, pero no estaba todo bien. Pero para que no se arme quilombo. No tenían seguro. Me dijeron que me lo iban a arreglar, yo uso el auto para todo. Lo compré hace un tiempo y ni siquiera puedo viajar con el auto. Vivo para ese auto. Lo material es lo de menos. Me molesta porque laburo todo el día”.