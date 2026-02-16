16 de febrero de 2026 Inicio
Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación de los "therians"

El Ministerio de Salud provincial utilizó la tendencia viral del momento para recordar la importancia de cumplir con el calendario obligatorio.

El Ministerio de Salud de Neuquén aprovechó el furor por el fenómeno “therians” y lanzó una campaña sanitaria para fomentar la vacunación y recordar la importancia de cumplir con el calendario obligatoria.

"Los therians también se vacunan. Podés completar tu calendario de vacunación en todos los Centros de Salud y Hospitales de la provincia", reza el mensaje de un flyer que compartieron en la cuenta oficial de Instagram del organismo.

“Cuidar tu salud siempre es importante” y “vacunarse sigue siendo tendencia”, fueron algunas de las frases elegidas para acompañar la campaña.

El mensaje incluyó además la información práctica: en toda la provincia se puede concurrir a hospitales y centros de salud públicos para completar las dosis correspondientes.

La publicación no pasó inadvertida. En pocas horas acumuló cientos de comentarios. Algunos usuarios celebraron la creatividad para acercar un mensaje de salud pública a nuevas audiencias; otros cuestionaron el tono elegido para abordar un tema sensible.

Qué son los Therians

Los therians son personas que se identifican, a nivel espiritual o psicológico, con un animal no humano y sienten que esa conexión forma parte de su identidad. No se trata simplemente de un gusto o una estética, sino de una autopercepción profunda que, según quienes forman parte de esa comunidad, puede expresarse en comportamientos, preferencias o formas de verse a sí mismos.

En redes sociales el fenómeno ganó visibilidad en los últimos meses, donde muchos jóvenes comparten experiencias vinculadas a esa identificación.

