Confirmaron en la Ciudad el primer caso de sarampión en Argentina del año El paciente había viajado al exterior y al regresar asistió a un evento en Azul y también visitó General Pacheco, donde tuvo encuentros con amigos y familiares. Salud emitió una alerta epidemiológica. Por + Seguir en







El paciente de 29 años tiene domincilio en Capital Federal

En las últimas horas, el Instituto Malbrán confirmó el primer caso de sarampión del año en Argentina, y a raíz de ello, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica. Se trata de un paciente de 29 años con domicilio en Capital Federal.

Según detallaron autoridades del Gobierno de la Ciudad del caso, el paciente regresó recientemente de un viaje por Manila (Filipinas) y Sídney (Australia), por lo que, según la investigación epidemiológica, el contagio se habría producido durante un vuelo entre ambas ciudades el pasado 27 de enero, tras el contacto con un caso positivo. Los síntomas del hombre aparecieron el 9 de febrero y al día siguiente hizo una consulta a un centro médico.

Sin embargo, previo a eso, asistió a un evento social en la localidad bonaerense de Azul y también estuvo en General Pacheco, donde se reunió con amigos y familiares. De igual modo, se aclaró que el paciente está vacunado y las autoridades están definiendo el radio de contactos para realizar el seguimiento correspondiente.

Actualmente, permanece en aislamiento domiciliario junto a su grupo conviviente, mientras se avanza en la investigación epidemiológica, es decir, los contactos estrechos y las medidas de bloqueo para evitar más trasmisión de la enfermedad.

Frente a este caso, el Ministerio de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica y recomendó intensificar la sospecha clínica ante cualquier cuadro febril con erupción. También insistió en la importancia de completar el esquema de vacunación.

Vacuna Sarampion Recomendaciones para los residentes en Argentina que viajen al exterior Niños menores de seis meses: No se recomienda la vacunación, ya que este grupo representa la mayor vulnerabilidad.

No se recomienda la vacunación, ya que este grupo representa la mayor vulnerabilidad. Niños entre seis y once meses: Deben recibir una dosis adicional de vacuna doble o triple viral, conocida como “dosis cero”, que no se integra al esquema regular del Calendario Nacional de Vacunación.

Deben recibir una dosis adicional de vacuna doble o triple viral, conocida como “dosis cero”, que no se integra al esquema regular del Calendario Nacional de Vacunación. Niños de doce meses: Corresponde la aplicación de la primera dosis del esquema habitual, con vacuna triple viral.

Corresponde la aplicación de la primera dosis del esquema habitual, con vacuna triple viral. Niños desde los quince meses: Deben contar con al menos dos dosis de vacuna triple viral.

Deben contar con al menos dos dosis de vacuna triple viral. Mayores de cinco años, adolescentes y adultos: Deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión, aplicadas después del año de vida, o demostrar inmunidad mediante serología IgG positiva.

Deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión, aplicadas después del año de vida, o demostrar inmunidad mediante serología IgG positiva. Personas embarazadas: Se permite el viaje solo si presentan dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso aplicadas después del primer año de vida, o bien si demuestran inmunidad con serología IgG positiva. Viajar sin antecedentes comprobables de vacunación ni anticuerpos contra el sarampión está desaconsejado para embarazadas.