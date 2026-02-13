Confirmaron en la Ciudad el primer caso de sarampión en Argentina del año

En las últimas horas, el Instituto Malbrán confirmó el primer caso de sarampión del año en Argentina, y a raíz de ello, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica. Se trata de un paciente de 29 años con domicilio en Capital Federal.
Según detallaron autoridades del Gobierno de la Ciudad del caso, el paciente regresó recientemente de un viaje por Manila (Filipinas) y Sídney (Australia), por lo que, según la investigación epidemiológica, el contagio se habría producido durante un vuelo entre ambas ciudades el pasado 27 de enero, tras el contacto con un caso positivo. Los síntomas del hombre aparecieron el 9 de febrero y al día siguiente hizo una consulta a un centro médico.
Sin embargo, previo a eso, asistió a un evento social en la localidad bonaerense de Azul y también estuvo en General Pacheco, donde se reunió con amigos y familiares. De igual modo, se aclaró que el paciente está vacunado y las autoridades están definiendo el radio de contactos para realizar el seguimiento correspondiente.
Actualmente, permanece en aislamiento domiciliario junto a su grupo conviviente, mientras se avanza en la investigación epidemiológica, es decir, los contactos estrechos y las medidas de bloqueo para evitar más trasmisión de la enfermedad.
Frente a este caso, el Ministerio de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica y recomendó intensificar la sospecha clínica ante cualquier cuadro febril con erupción. También insistió en la importancia de completar el esquema de vacunación.